Jordana Brewster, atriz de Velocidade Furiosa, revela como superou um distúbio alimentar

Numnarrado na primeira pessoa, que a revistapublicou em primeira mão, a atriz Jordana Brewster, de 41 anos, conta a sua história de amor de 13 anos de relacionamento com o produtor Andrew Form, a par de um problema de saúde que desenvolveu sem se aperceber, relacionado com a alimentação. Em 2020, e durante a pandemia, o casal separou-se, devido à percepção contínua de que "não estavam na mesma página" durante a maior parte do tempo em que estiveram casados. No testemunho , evidencia que foi só depois do divórcio, e de ter controlado e tratado um distúrbio alimentar que desenvolveu ao longo dos anos, que foi capaz de encontrar a felicidade, mas que os problemas começaram no primeiro ano de casados, quando esta tinha 27 anos. "No primeiro ano do nosso, comecei", escreve Brewster. "Eu sabia que algo estava errado comigo. Senti-me isolada, e a apatia deixava-me louca". Num dos episódios que relata, mencionou que esse tédio a levou a "invadir o mini-bar de um Ritz Four Seasons para lanchar e depois descer imediatamente para me certificar de que era reabastecido e pago antes que o meu marido se apercebesse de que faltava alguma coisa" conta, neste testemunho emocionante."Uns anos mais tarde, o meu problema chegou ao outro extremo, e eu comecei a restringir [a comida] em vez de comer sem parar. O cliché de que controlar a comida nos dá a ilusão de controlo da nossa vida é verdade" conta, sobre como se apercebeu que tinha um problema. "Estava tão concentrada no tamanho que vestia e no número de calorias que consumia num dia que ignorei todos os outros problemas", escreve Brewster. "Não olhei de perto para a minha carreira, para o meu casamento" afirma a atriz, que se tratou com terapia.O casal de atores tem dois filhos, Rowan e Julian. Jtornou-se conhecida pelo papel de Mia nos filmes da saga, mas a sua carreira começa em 1999, com a série The 60's. Passou pelas sériesAmerican Crime Story (2016) e só mais recentemente está a voltar ao cinema, com dois filmes prestes a estrear: