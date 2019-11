John Legend é o homem mais sexy de 2019

O cantor norte-americano de 40 anos, é o 34º homem a receber o titulo de Sexiest Man Alive, atribuído pela revista People. O próprio John Legend partilhou as imagens das duas capas da revista a agradecer à publicação.

Após o agradecimento, Legend não tardou em brincar com o resultado nas redes sociais, mostrando-se surpreendido. "O John de 1995 estaria perplexo de seguir Idris Alba em 2018 como o #SexiestManAlive. Bolas, o John de 2019 está quase igualmente perplexo mas obrigada, People, por achar que sou sexy. Eu aceito", escreve o cantor no Instagram.

Já a sua mulher, a modelo Chrissy Teigen, com o habitual senso de humor partilhou a sua reação no Twitter e também a dos filhos.

my secret is out. I have fulfilled my dream of having boned @people's sexiest man alive!! an honor!!!!! pic.twitter.com/xu7ygnhOZk