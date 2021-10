A passadeira vermelha dos Globos de Ouro 2021

As atrizes vestiram-se com a Máxima nos quartos do Altis Avenida, poucas horas antes de chegarem à passadeira vermelha dos Globos de Ouro. Sorrisos cúmplices, gargalhadas sonoras e brincadeiras visuais entre a maquilhagem, os cabelos e toda a preparação, do vestidos às joias.