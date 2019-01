Gillian Anderson vai ser Margaret Thatcher em ‘The Crown’

Depois de interpretar uma terapeuta sexual na nova série da Netflix 'Sex Education', Gillian vai mudar completamente o registo atual e interpretar Margaret Tatcher na terceira temporada de "The Crown". Com estreia prevista para o final deste ano, os novos episódios vão explorar o reinado de Elizabeth II no final dos anos 60 e 70.

Gillian Anderson vai, assim, seguir os passos de Meryl Streep e Patricia Hodge, que também interpretaram a figura controversa de Margaret em diferentes produções.

De acordo com o The Times, as filmagens estão agendadas para este verão, mas a Netflix ainda não revelou pornemores e ninguém sabe como é que o argumentista Peter Morgan irá retratar a relação de Thatcher com a rainha Elizabeth II, que será interpretada por Olivia Colman na terceira e quarta temporadas da série. Também Helena Bonham Carter irá substituir Vanessa Kirby como Princesa Margaret.