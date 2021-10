Georgina grávida de gémeos. Coincidência ou intenção?

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Pais de uma menina,, Cristiano Ronaldo, 36, e Georgina Rodriguez, 27, estão à espera de mais dois filhos em comum. A socialite espanhola está grávida de 12 semanas, de gémeos, e escolheu o Instagram para anunciar as boas novas.Cristiano Ronaldo é pai de(Cristianinho, como carinhosamente apelida o fiho mais velho) de 11 anos, e dos gémeos, de 4 anos, os três oriundos de uma gravidez gerada em barriga de aluguer, sem que se saiba quem é a mãe.São inúmeras as ocasiões em que o casal, que está oficialmente junto desde 2017, partilha fotografias cúmplices, num ambiente de romance, com e sem as crianças. "É com prazer que anunciamos que esperamos gémeos. Os nossos corações estão cheios de amor - mal podemos esperar para os conhecer", escreve Georgina.

Tendo em conta que esta é a segunda vez que Cristiano Ronaldo tem gémeos, será que esta nova gestação é uma coincidência ou um ato premeditado? De acordo com a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (ASRM), apenas aproximadamente uma em 250 gestações resulta em gémeos. No entanto, o nascimento de gémeos aumentou significativamente à medida que o recurso a tratamentos de fertilidade também aumento, com mais mulheres a optar por ter filhos mais tarde (desde 1980, a taxa de natalidade de gémeos aumentou em mais de 75%), esclarece o site especializado em Medicina Medical News Today.



Quais são os fatores? Entre os principais estão o código genético: de acordo com a ASMR, as mulheres que são gémeas não idênticas produzem gémeos em cerca de 1 em cada 60 nascimentos. Para homens que são gémeos não idênticos, a chance de conceber gémeos é de apenas 1 em cada 125 nascimentos. Depois, há os tratamentos de fertilidade, que aumentam a probabilidade de gémeos de maneiras diferentes; a idade (mulheres acima de 30 anos têm maiores probabilidades); altura e peso, e por fim questões raciais: as mulheres hispânicas têm menos probabilidade de ter gémeos. Ou seja, Georgina é um exemplo contra todas as probabilidades, por isso ficamos sem saber qual foi o caso. Não deixa de ser uma coincidência curiosa.