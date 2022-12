Esta fotografia inédita de Monica Bellucci mostra que a idade é só um número

Perto dos 60 anos, Monica Bellucci não tem nada a esconder. E porque seria esse o caso? A atriz e modelo italiana começou a sua carreira nas passerelles de Dior e Dolce & Gabbana, nos anos 80 e 90, e estreou-se no mundo da sétima arte em 1991, com a comédia La Riffa (1991), de Francesco Laudadio. Ficou conhecida pelos seus papéis em O Apartamento (1997), Irreversível (2002) e A Paixão de Cristo (2004), e mais tarde, aos 51 anos, interpretou a bond girl mais velha da história da saga com o filme 007 - Spectre (2015).

Recentemente, a modelo e mãe de dois filhos voltou a provar que a idade nada tem a ver com a sensualidade, confiança e boa forma física de uma mulher, ao posar para a edição de janeiro da revista alemã Madame. Na capa, Bellucci está de olhos fechados e veste um top Valentino de mangas compridas, adornado com lantejoulas douradas. O tecido de tule transparente revela subtilmente a pele que está por baixo, sem cair no exagero. Uns elegantes brincos Cartier completam o look.

Monica Bellucci é a capa da edição de Janeiro de 2023 da revista Madame. Foto: @monicabellucciofficiel

Curiosamente, não é a primeira vez que a italiana posa com um outfit semelhante. Em maio de 2003, usou um vestido comprido e justo ao corpo, também num tecido transparente, para a capa da revista Max. Quase dez anos de diferença e continua deslumbrante.