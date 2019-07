David e Victoria Beckham em sintonia

David e Victoria Beckham comemoraram 20 anos de casados. Para celebrar, reunimos 20 momentos em que o casal se manteve em harmonia. Umas vezes de forma original, outras com uma estética mais questionável, mas sempre no mesmo comprimento de onda. Claro que não podemos deixar de recordar os looks em roxo total, apresentados durante o copo-d’água do seu casamento. Ou os casacos e calças em pele usados na festa da Versace, em 1999, e, mais recentemente, a escolha pelo tom azul-marinho, apresentada no casamento real do príncipe Harry e Meghan Markle.



Relembre esses e outros momentos na fotogaleria.