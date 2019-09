Como Mariana Monteiro se preparou para a gala dos Globos de Ouro

Por Máxima, 10:33

Mariana Monteiro, que se preparar para protagonizar a nova novela da Sic, Terra Brava, esteve ontem na gala dos Globos der Ouro e escolheu um look Carolina Machado preto e com folhos. "Queria um vestido minimal, mas com personalidade e a Carolina Machado é a melhor pessoa para isso, portanto a inspiração surgiu a partir daí," contou à Máxima.

Veja os bastidores da preparação da atriz, que também tem lutado pela igualdade de género como embaixadora da UN Women.

Fotógrafo: Tiago Ventura Sales

Vestido: Carolina Machado

Calçado: Aldo

Jóias: Swarovski

Make up: Miguel Stapleton

Cabelo: David Xavier