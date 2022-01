Caso Amélie. Catarina Furtado defende a importância da saúde mental nas redes sociais

Amélie Bastos encontrava-se há uma ano em tratamento psiquiátrico de depressão e a família tinha dado conta do seu desaparecimento desde a manhã de dia 17. De acordo com a mãe de Amélie, a jovem tinha levado todos os medicamentos - incluindo calmantes - consigo, receitados apenas para casos de emergência e tinha o telemóvel desligado. A notícia da sua morte chegou rapidamente aos meios de comunicação e não deixou ninguém indiferente.



"Todos, de alguma forma, temos responsabilidade. A saúde mental é para cuidar sem preconceitos, sem olhares de lado, com empatia e real sensação de que não existe perfeição e de que conquistas e os sucessos fazem parte de um caminho individual", escreveu Catarina Furtado no Instagram.

"A sociedade pode estar ao serviço do bem e perde tanto tempo a provocar o mal. A opção é nossa! Vamos promover conteúdos que despertem o melhor de nós! Para que possam cuidar melhor uns dos outros. É só isso que interessa. O amor. Um abraço à família da Amélia que não conheço, mas com quem estou tão solidário numa dor infinita que não imagino."