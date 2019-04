Brad Pitt quis pagar 106 mil euros para ver a oitava temporada de ‘A Guerra dos Tronos’ com Emilia Clarke

Tudo aconteceu no início de 2018, durante um jantar de solidariedade da J/P Haitian Relief Organization & Disaster Relief Organization, instituição fundada pelo ator Sean Penn para ajudar as populações do Haiti depois do terrível terramoto de 2010.

Uma das angariações dava a possibilidade de ver o primeiro episódio da oitava temporada da Guerra dos Tronos com uma das atrizes principais, Emilia Clarke, que na série é Daenerys Targaryen, mãe dos dragões.

Brad Pitt iniciou a licitação nos 70 mil euros, mas quando Kit Harrington, que interpreta Jon Snow, voltou à sala (depois de uma pausa para ir a casa de banho) juntou-se à visualização e Brad elevou a quantia para os 80 mil ao ponto de atingir o redondo número de 106 mil euros.

Para tristeza de Pitt, a sua licitação foi vencida por um anónimo, que arrebatou o prémio pela modesta quantia de 141 mil euros.

A gala angariou cerca de 3 milhões de euros para o Haiti.