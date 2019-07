Bianca Jagger continua a usar um smoking melhor que ninguém

Sinónimo de estilo e irreverência, a ativista política e social (e ex-mulher de Mick Jagger) Bianca Jagger ficou eternamente conhecida pela ousadia e mestria ao utilizar – como ninguém – uma peça: os fatos (o seu famoso Le Smoking Tuxedo). Uma peça que, antes desta década, era considerada um artigo exclusivamente reservado ao universo do vestuário masculino. Hoje com 74 anos, Jagger voltou a preferir o smoking, voltando a deslumbrar-nos com esta peça durante o último desfile de alta-costura outono/inverno 2020 da francesa Dior (sob a direção criativa de Maria Grazia Chiuri). Jagger optou por usar um vestido de tule, preto, com um blazer da mesma cor, por cima. Para acessórios escolheu uns brincos de pérolas, umas sandálias metálicas e uma carteira colorida.

Desde os tempos das icónicas festas na discoteca Studio 54, em Manhattan, para a primeira fila dos desfiles de casas de moda como a Dior, nos dias de hoje, Bianca Jagger continua a mostrar que o blazer é uma peça intemporal.