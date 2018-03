Beyoncé e Jay-Z anunciaram o regresso ao palco na digressão On The Run Tour, cuja pré-venda de bilhetes começa esta quarta-feira, 14 de março, às 10h. Já é possível registar-se no site da cantora para receber mais informações acerca dos espetáculos.

A partir de 6 de junho, em Cardiff, no País de Gales, a tournée internacional vai passar por 15 cidades em toda a Grã-Bretanha e Europa, antes de visitar outras 21 cidades da América do Norte, a começar por Cleveland, nos Estados Unidos.

Esta segunda-feira, Beyoncé publicou uma sequência de três fotos no Instagram para anunciar a novidade aos fãs. Em menos de 20 minutos, as fotos tiveram quase meio milhão de likes.

Para os mais atentos, Queen Bey havia criado no Facebook o evento Beyoncé & Jay Z – On the Run 2, marcado para o dia 30 de julho, no Lincoln Financiel Field, em Filadélfia, Estados Unidos. A primeira On the Run Tour fez o casal arrecadar 95 milhões de dólares (aproximadamente 77,12 milhões de euros) de bilheteria em apenas 20 shows.