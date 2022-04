Ator Ezra Miller envolvido em agressões inexplicáveis. As teorias sobre o que se passa

de Lady Gaga com Bradley Cooper, e tirou-lhe o microfone das mãos. Nesse mesmo dia, entrou no quarto de um casal ameaçando matar a mulher.Mas o ator não se ficou por estes desacatos. A passar ainda férias em Puna, no Havaí, perto de Pahoa, o ator agrediu uma jovem de 26 anos que lhe terá pedido para abandonar um encontro social numa casa privada, avança a revista The Rolling Stone. Como não gostou, Ezra Miller atirou-lhe com uma cadeira. Entretanto notificado e libertado pelas autoridades, o ator tem sido visto a ter estes e outros comportamentos que revelam agressão.O site Vox reconstrói a vida pessoal e carreira do ator para encontrar explicações, alegando que esta sua veia mais explosiva já existia. O ator, que foi criando em berço de ouro em Nova Jersey, conheceu a fama muito cedo. Com um pai que era um proeminente editor de Nova Iorque, e uma mãe que foi uma bailarina contemporânea de sucesso - Miller destacou-se ao cantar ópera enquanto ainda era criança, estreando-se em Nova Iorque na ópera White Raven de Philip Glass no Lincoln Center em 2001. Tinha 8 anos. Aos 15, fez a sua primeira aparição na televisão, na série Californication, e mais tarde em Temos de Falar Sobre Kevin, de 2011, ao lado de Tilda Swinton, e As Vantagens de Ser Invisível, de 2012, ao lado de Emma Watson.Nesse mesmo ano, Miller conduzia com um farolim partido, foi mandado parar, e acabou por ser detido por posse ilegal de marijuana e conduta desordeira. Mas até aqui, e embora tenha sido chamado presente a um juiz, não se assinalaram casos graves. Acabou por ser recrutado para The Flash, da DC Comics, papel que agora pode estar comprometido.