Assista ao show-surpresa de Madonna no Met Gala

Os 60 anos da Madonna oferecem diversas oportunidades de relembrar os momentos mais emblemáticos da rainha da Pop. Contudo, a diva aproveitou a ocasião do seu aniversário para tornar público o show-surpresa, ocorrido há três meses durante o Met Gala, em Nova Iorque, no qual deixou todos estupefactos. Este ano, a gala foi inspirada nos ícones religiosos católicos presentes na exposição com o título Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination que, diga-se, deixou indignados muitos católicos que esperaram, em vão, uma reação crítica do Vaticano ao que consideraram ser uma utilização abusiva e fútil da religião em apreço. Como se sabe, o Vaticano até autorizou a cedência de vestes do seu museu para enriquecer aquela exposição do Metropolitan Museum.

A Vogue americana já tinha publicado um vídeo geral do evento, com menos de um minuto, em que é possível ver a apresentação de Madonna no Met, mas felizmente a cantora sabe comemorar e para agradar os fãs lançou no seu canal do YouTube a apresentação completa com mais de 13 minutos e que inclui a versão coreografada de Like a Prayer, o seu novo single Beautiful Game e uma versão de Hallelujah, de Leonard Cohen.

Pode ver-se, pela primeira vez, pormenores como a comitiva de "monges" e de bailarinas disfarçadas como tal e que a acompanharam na escadaria do museu durante a atuação. A montagem do vídeo reúne imagens de câmaras profissionais e outras gravadas a partir dos telemóveis dos convidados, através dos quais pode-se ouvir o entusiasmo dos espetadores. Mais um momento icónico para acrescentar aos factos marcantes de Madonna que resiste, e bem, às críticas preconceituosas de quantos a gostariam de ver "reformada" devido à idade.