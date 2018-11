O regresso da banda britânica que agitou a pop dos anos 90 está planeado para 2019, mas as Spice Girls já começam a dar que falar. Acaba de ser anunciado o lançamento de uma edição limitada de T-shirts e sweatshirts com a hashtag I Wanna Be a Spice Girl.

A hashtag faz referência ao primeiro e provavelmente mais conhecido single da banda inglesa. As vendas desta linha vão reverter a favor da campanha de apoio à igualdade de género organizada pela instituição inglesa com fins solidários Comic Relief. A ideia é lutar contra a desigualdade salarial entre homens e mulheres, a falta de cargos de liderança femininos, a violência doméstica e ainda a mutilação genital feminina.

Os preços da linha variam entre os €22 e os €35 e as peças podem ser adquiridas online através do site Represent.

A coleção é limitada e está disponível até ao dia 1 de dezembro!