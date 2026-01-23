As personalidades que se despediram hoje de Valentino Garavani

Em Itália, há o Papa - e há Valentino.” Foi assim que Walter Veltroni, então presidente da Câmara de Roma, descreveu o icónico designer num perfil publicado pelo The New Yorker em 2005. A frase, repetida ao longo dos anos como um provérbio moderno, condensa a dimensão simbólica de Valentino Garavani - um homem que transcendeu a moda para se tornar parte do imaginário cultural italiano. Valentino morreu em casa, em Roma, aos 93 anos, rodeado pela família. Com ele, parte uma ideia de elegância absoluta, feita de disciplina, beleza e prazer.

Foto: Getty Images 1 de 8 / Natália Vodianova e Antoine Arnault Foto: Getty Images 2 de 8 / Damian Hurley e Liz Hurley Foto: Getty Images 3 de 8 / Tom Ford Foto: Getty Images 4 de 8 / Olivia Palermo e Johannes Huebl Foto: Getty Images 5 de 8 / Anne Hathaway Foto: Getty Images 6 de 8 / Alessandro Michele Foto: Getty Images 7 de 8 / Anna Fendi Foto: Getty Images 8 de 8 / Pierpaolo Piccioli