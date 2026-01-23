O nosso website armazena cookies no seu equipamento que são utilizados para assegurar funcionalidades que lhe permitem uma melhor experiência de navegação e utilização. Ao prosseguir com a navegação está a consentir a sua utilização. Para saber mais sobre cookies ou para os desativar consulte a Politica de Cookies Medialivre

Máxima

Celebridades

As personalidades que se despediram hoje de Valentino Garavani

O funeral do designer italiano reuniu, esta sexta-feira, em Roma, algumas das mais importantes figuras da moda internacional.

A carregar o vídeo ...
O úlitmo adeus a Valentino Garavani
23 de janeiro de 2026 às 17:23 Safiya Ayoob

Em Itália, há o Papa - e há Valentino.” Foi assim que Walter Veltroni, então presidente da Câmara de Roma, descreveu o icónico designer num perfil publicado pelo The New Yorker em 2005. A frase, repetida ao longo dos anos como um provérbio moderno, condensa a dimensão simbólica de - um homem que transcendeu a moda para se tornar parte do imaginário cultural italiano. Valentino morreu em casa, em Roma, aos 93 anos, rodeado pela família. Com ele, parte uma ideia de elegância absoluta, feita de disciplina, beleza e prazer.  

Natália Vodianova e Antoine Arnault
Foto: Getty Images
1 de 8 / Natália Vodianova e Antoine Arnault
Damian Hurley e Liz Hurley
Foto: Getty Images
2 de 8 / Damian Hurley e Liz Hurley
Tom Ford
Foto: Getty Images
3 de 8 / Tom Ford
Olivia Palermo e Johannes Huebl
Foto: Getty Images
4 de 8 / Olivia Palermo e Johannes Huebl
Anne Hathaway
Foto: Getty Images
5 de 8 / Anne Hathaway
Alessandro Michele
Foto: Getty Images
6 de 8 / Alessandro Michele
Anna Fendi
Foto: Getty Images
7 de 8 / Anna Fendi
Pierpaolo Piccioli
Foto: Getty Images
8 de 8 / Pierpaolo Piccioli
As Mais Lidas
Boost Activate