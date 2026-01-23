Celebridades
As personalidades que se despediram hoje de Valentino Garavani
O funeral do designer italiano reuniu, esta sexta-feira, em Roma, algumas das mais importantes figuras da moda internacional.
Em Itália, há o Papa - e há Valentino.” Foi assim que Walter Veltroni, então presidente da Câmara de Roma, descreveu o icónico designer num perfil publicado pelo The New Yorker em 2005. A frase, repetida ao longo dos anos como um provérbio moderno, condensa a dimensão simbólica de Valentino Garavani - um homem que transcendeu a moda para se tornar parte do imaginário cultural italiano. Valentino morreu em casa, em Roma, aos 93 anos, rodeado pela família. Com ele, parte uma ideia de elegância absoluta, feita de disciplina, beleza e prazer.
1 de 8 / Natália Vodianova e Antoine Arnault
2 de 8 / Damian Hurley e Liz Hurley
3 de 8 / Tom Ford
4 de 8 / Olivia Palermo e Johannes Huebl
5 de 8 / Anne Hathaway
6 de 8 / Alessandro Michele
7 de 8 / Anna Fendi
8 de 8 / Pierpaolo Piccioli
