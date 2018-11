O príncipe Carlos Filipe Artur Jorge Windsor completa 70 anos esta quarta-feira, 14 de novembro. O filho mais velho da rainha Isabel II, e o primeiro na linha de sucessão ao trono do Reino Unido, assinalou a data com a divulgação de duas fotografias oficiais nas redes sociais da família real britânica.

As imagens foram registadas nos jardins da Clarence House, a residência real em Londres, uma mais formal e outra mais natural e descontraída. Nas duas, o príncipe Carlos está sentado num banco ao lado da mulher, Camilla Parker Bowles, a duquesa da Cornualha. O príncipe George, o neto mais velho, aparece sentado ao colo do avô e a princesa Charlotte surge ao lado de Camilla. Atrás deles, de pé, estão os filhos, os príncipes William e Harry, e as noras, Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, e Meghan Markle, a duquesa de Sussex. Vemos pela primeira vez uma fotografia recente e de frente do filho mais novo de William e Kate, o príncipe Louis, de sete meses, que está ao colo da mãe.