As celebridades que quebram as regras da passadeira vermelha

Red Carpet - As celebridades que quebraram as regras

Timothée Chalamet, 2019 | O ator mais do momento brilhou na passadeira vermelha e não foi só por causa do glitter. O look preto Louis Vuitton destacou-se pelas brilhantes aplicados sobre a camisa preta e pelos acessórios da Cartier.