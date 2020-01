As celebridades que beijam melhor em cena

O equilíbrio entre o profissionalismo e a paixão exigida para contar uma história podem fazer desta química uma experiência marcante para além do set. Confira o que estas celebridades disseram sobre os seus melhores beijos profissionais:

BRYCE DALLAS HOWARD | A atriz hesitou quando foi questionada sobre o melhor beijo da sua carreira, mas acabou por eleger Chris Pratt, com quem contracenou em Mundo Jurássico (2015). "Ele tem hálito de Starburst", brincou, ao referir-se a um doce de caramelo com sabor de frutas muito popular nos Estados Unidos da América. "Ele é perfeito", completou durante a entrevista à People TV. O segundo lugar ficou para Matthew McConaughey, que beijou no filme Ouro (2016).

ETHAN HAWKE | Não poupou elogios ao beijo que deu à atriz Angelina Jolie na gravação do filme Tirar Vidas (2004). "Angelina Jolie nasceu para diminuir os homens, para torná-los fracos. E quando ela te beija, tu não sabes o teu nome", declarou no programa de TV Watch What Happens Live with Andy Cohen.

GWYNETH PALTROW | Durante a conversa com Michelle Pfeiffer no podcast da Goop, em agosto de 2019, a atriz perguntou à convidada qual tinha sido o seu melhor beijo em cena. Pfeiffer disse que não revelaria – apenas quando os microfones estivessem desligados. Mas Gwyneth foi mais desinibida e partilhou que o seu melhor beijo em cena foi com Ethan Hawke. "Ele é o que eu melhor recordo. ‘Uau, ele beija bem’", disse Paltrow ao que Pfeiffer respondeu: "Nunca o beijei" e Gwyneth completou rapidamente: "Estás a perder, fica o aviso", aos risos. A atriz e Hawke trabalharam juntos no clássico de Charles Dickens Grandes Esperanças (1998). Apesar do elogio a Ethan, o ator não foi o único valorizado. Após a participação especial na comédia Austin Powers em Membro Dourado (2002), Gwyneth Paltrow afirmou no programa de televisão Rachael Ray Show que o beijo que deu a Tom Cruise foi "surpreendente".

HUGH GRANT | Para o ator britânico que já contracenou com atrizes como Julia Roberts, é Renée Zellweger quem conquista o posto de "top snogger". Grant também elogiou Sandra Bullock e Sarah Jessica Parker e brincou: "Não consigo pensar numa protagonista que eu não tenha gostado. É como o Tinder para mim", disse em tom de ironia durante o talk-show de comédia Alan Carr: Chatty Man. Mas segundo Hugh ninguém pode vencer a estrela de O Diário de Bridget Jones (2001) quando se trata de beijar e abraçar.

JENNIFER LOPEZ | Ao responder a perguntas do jogo "girar a garrafa" com as apresentadoras de TV Kathie Lee Gifford e Jenna Bush Hager no Today Show, J. Lo afirmou que Josh Lucas foi o seu melhor beijo em cena. Os dois trabalharam juntos em Uma Vida Inacabada (2005). Lucas concorda com a cantora e atriz, já que ao participar no programa Watch What Happens Live with Andy Cohen também elegeu Lopez como o seu beijo preferido.

KATE HUDSON | A atriz escolheu Heath Ledger, com quem trabalhou no filme As Quatro Penas Brancas (2002). "Foi mais que excelente", disse. "Ele era tão bonito, doce e gentil", elogiou durante o programa Watch What Happens Live with Andy Cohen.

KEIRA KNIGHTLEY | O drama Expiação (2007) foi um grande sucesso junto do público e da crítica, conquistando sete nomeações aos Óscares, mas vencendo apenas a estátua de Melhor Banda Sonora. Mas para Knightley foi também o filme que marcou o seu melhor beijo em cena. Mesmo com Johnny Depp e Orlando Bloom na lista, foi o escocês James McAvoy que conquistou Keira. "James dá os melhores beijos de todos os tempos!", disse entre risos no Festival Internacional de Cinema de Veneza de 2007. O ator respondeu ao elogio dizendo que o mesmo ficou "deslumbrado com Keira. A quantidade de atitude e graça que ela tem é simplesmente incrível."

MEGAN FOX | A atriz admitiu com um sorriso ao canal E! que o seu melhor beijo profissional foi com Shia LaBeouf, com quem acabou por envolver-se nos bastidores dos filmes de ação Transformers (2007).

OPRAH WINFREY | Forest Whitaker impressionou uma das mulheres mais poderosas do mundo durante as gravações de O Mordomo (2013). "Deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu senti-me muito bem", partilhou em entrevista ao CBS This Morning. "Forest beija muito bem."

PAULA PATTON | Durante uma participação no programa Live with Kelly and Ryan da ABC, Patton rapidamente mencionou Tom Cruise, com quem contracenou no filme Missão Impossível: Operação Fantasma (2011). "Não é o melhor, mas foi ótimo", disse. "Vou dizer-lhe que o beijo de Tom Cruise foi uma surpresa. Ele tinha um hálito incrível. Foi simplesmente perfeito", acrescentou.

PENN BADGLEY | Quando participou no programa Watch What Happens Live with Andy Cohen Penn Badgley fez uma declaração curiosa sobre Blake Lively. O casal fez par na série Gossip Girl (2007-2012) e acabou por namorar na vida real durante três anos. "Eu diria que o melhor [beijo] foi o da Blake, porque nós, de facto, tínhamos um relacionamento na época. E o pior talvez a Blake, após termos terminado", confessou.

RYAN GUZMAN | O ator nomeou Jennifer Lopez como o seu melhor beijo, após filmarem Um Vizinho Insuspeito (2015). "Eu tenho que dizer que foi o número um! Mesmo que ela que me tenha escolhido como o seu número dois!", brincou, referindo-se a Josh Lucas, ao site TMZ.

RYAN REYNOLDS | Aos ser questionado por um fã como foi beijar a atriz Anna Kendrick, com quem contracena em As Vozes (2014), Reynolds respondeu: "É como levar o seu rosto para a Awesometown", brincou no Twitter. A atriz entrou na conversa e respondeu em tom de brincadeira: "Este é o comboio Kendrick com paragens locais em Awkwardville e Tolerableshire."

SARAH MICHELLE GELLAR | Em 1999, o beijo entre Sarah Michelle e Selma Blair em Estranhas Ligações (1999) foi uma das polémicas do filme. Mesmo 20 anos depois, a atriz mantém os elogios à colega. "Tudo o que me lembro de pensar foi: ‘Eu poderia beijar a Selma o dia todo!’ A pele dela era tão macia. A minha pele é muito sensível, então quando beijo muito em filmagens ela fica ferida", explicou à revista Entertainment Weekly.

SHIA LABEOUF | Durante uma entrevista no programa The Ellen DeGeneres Show para promover o seu filme autobiográfico Honey Boy (2019), Ellen aproveitou para perguntar à LaBeouf quem havia sido o seu melhor beijo em cena. Após alguma hesitação, finalmente disse: "Dakota Johnson! Ela é uma querida." Ambos trabalharam juntos no filme O Falcão Manteiga de Amendoim (2019).

ZAC EFRON | A favorita da lista de Efron é Zendaya, com que trabalhou no filme O Grande Showman (2017). "Este deve ser o meu beijo favorito, eu acho que de sempre", disse durante uma entrevista à Norwegian FilmWebTV, acrescentando: "A tensão entre as personagens é tão forte e, literalmente, apenas um olhar é elétrico".