A mensagem escondida na capa de Natalie Portman nos Óscares

Depois de dar ênfase à ausência de mulheres nomeadas para os Globos de Ouro de 2018 para Melhor Realizador ao apresentar o prémio, a atriz e realizadora Natalie Portman aproveitou a passadeira vermelha da 92ª edição dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográfica de Hollywood para apoiar as mulheres que não foram nomeadas este ano na categoria de Melhor Realizador – mais uma vez, foi um ano só com realizadores homens na disputa aos Óscares.

Portman chegou à red carpet com um vestido e capa Dior Haute Couture, na qual os nomes das realizadoras que poderiam concorre este ano à estatueta estavam bordados em letras douradas. "Eu quis homenagear as mulheres que não foram reconhecidas pelo seu trabalho incrível este ano à minha maneira subtil", contou a vencedora do Óscar de Melhor Atriz por Cisne Negro (2010) ao Los Angeles Times antes de entrar no Dolby Theatre.

Natalie Portman embroidered her Dior cape with all of the female directors who weren't nominated for #Oscars. Check out her explanation here. pic.twitter.com/kyyo2wVMZf