A evolução de Scarlett Johansson

Apaixonamo-nos pela inocência de Scarlett Johansson em O Amor é um Lugar Estranho (Lost in Translation no original, 2003), papel que lhe garantiu um BAFTA de Melhor Atriz e um culto que duraria vários anos. Seguiram-se papeis tão diferentes quanto sedutores, como em Match Point (2005) ou na comédia dramática Vicky Cristina Barcelona (2008), ambos de Woody Allen, ou a voz – rouca e cheia de emoções – que vinha do sistema operacional de computador em Uma História de Amor (Her, 2013).

Antes de se reinventar como heroína de ação, Johansson ainda passou pela Broadway na reestreia de A View from the Bridge, interpretação que lhe rendeu o prémio Tony de Melhor Atriz, em 2010. Entrou para o universo da Marvel com a personagem Viúva Negra e o sucesso foi tamanho que Scarlett terá direito a um filme só para ela, intitulado Viúva Negra, já em pós-produção e previsto para maio de 2020. É desde 2016 a atriz com maiores receitas de bilheteira nos Estados Unidos da América e foi eleita pela segunda vez consecutiva pela Forbes em 2019 a atriz mais bem paga do mundo, com um valor estimado de 56 milhões de dólares, cerca de 50,6 milhões de euros.

Nascida e criada em Manhattan, Nova Iorque, apaixonou-se pela representação ainda en criança, quando entrou na peça de teatro Sophistry, do circuito off-Broadway, inspirada por outro prodígio, a atriz Judy Garland. O seu filme de estreia foi a comédia North, o Puto Maravilha (1994) ao lado da também criança Elijah Wood. Dois anos mais tarde, com apenas 11 anos, foi nomeada para os Independent Spirit Awards ao interpretar Amanda, em Manny & Lo (1996). Foi o primeiro reconhecimento de muitos que aí viriam. E aos quais deverá regressar este ano pelo seu papel em Marriage Story, ao lado de Adam Driver e Laura Dern, filme que chega à Netflix Portugal a 6 de dezembro.

Scarlett Ingrid Johansson mantém-se reservada e (ainda) não possui rede social, que a mesma já declarou diversas vezes em entrevistas que não consegue imaginar-se a partilhar detalhes da sua rotina. Já foi casada duas vezes, a primeira com o ator canadiano Ryan Reynolds, de 2008 a 2011, e última com o empresário Romain Dauriac, de 2014 a 2017, com quem teve a sua única filha, Rose Dorothy Dauriac, de 5 anos. Herdou o apelido do pai, Karsten Olaf Johansson, um arquiteto de Copenhaga, Dinamarca. Os pais divorciaram-se quando ela tinha 13 anos, e a atriz tem três irmãos: Dois mais velhos, Adrian e Vanessa, e Hunter, o seu irmão gémeo. Há também o meio irmão, Christian, do primeiro casamento de seu pai.