Estamos no final de janeiro, a semana de Alta-Costura está em vias de terminar e, por isso, está tudo em polvorosa diante da loja Bulgari, na Avenida George V, em Paris. Uma dezena de paparazzi focam as suas objetivas. Não podem deixar de captar a imagem do dia: Bella Hadid saindo desse templo da Alta-Joalharia. Por ora, os senhores devem aguardar com paciência. Bella acaba de chegar e prepara-se para passar o dia nessa caixa de vidro. Enquanto embaixadora da marca, Bella Hadid concede raras entrevistas a alguns felizardos. "Desculpe, mas estou um pouco adoentada", afirma de modo educado. Bella está integralmente vestida de cabedal preto. Os seus cabelos foram alisados e puxados para trás – parece um look saído do filme Matrix. Bella Hadid é a musa da Bulgari desde o ano passado. Ela encarna, entre outras, a imagem da fragrância Maison Goldea, Roman Night. Nesta estação, ela posa para a campanha de joalharia que põe em cena a nova coleção B.zero I. "Já conheço muito bem a Casa! Tornei-me uma especialista no fabrico de cada peça da coleção. Uma verdadeira profissional", graceja. "Há que dizer que passo tanto tempo com as equipas da Bulgari que as considero família. Vejo mais estas pessoas do que a minha própria mãe!"

Embaixadora

"As solicitações são tantas, mas tenho sempre o cuidado de escolher as Casas que mais me atraem. Ser embaixadora não se resume a dar o rosto a uma campanha. É compreender e adorar a marca com a qual nos associamos. Tenho a necessidade de me sentir bem! Uso, frequentemente, a palavra ‘família’ para me referir às pessoas com quem trabalho. É mesmo isso: uma família profissional. Tu não enganas os membros da tua família. Eu adoro a imagem da mulher Bulgari que é a imagem de uma mulher livre que quer brincar com os códigos, correr riscos, viver finalmente a vida que quer. Revejo-me nesta mulher audaciosa."

Compras

"Não sou uma rapariga que adore ir às compras… Detesto programar um dia inteiro num centro comercial. Faz muito mais o meu género escolher aquilo que quero comprar e pensar sobre isso alguns dias antes de ceder à tentação. Sou assim desde sempre. Desta forma, posso poupar durante meses seguidos, sabiamente, antes de me oferecer a peça dos meus sonhos. As minhas últimas compras? O casaco em cabedal preto da Balenciaga e o par de sapatos Prada que tenho calçados, nesta sessão. Nada mal, pois não?"

Mantra

"‘Be whoever you want to be!’ Sou a mesma Bella de há cinco anos. É importante não perdermos o rumo e permanecermos fiéis àquilo que somos. Quando comecei a minha carreira como modelo, muitos fotógrafos com os quais trabalhei disseram-me: ‘Nunca mudes! Continua a ser aquilo que queres. Não interpretes um papel.’ Estar em sintonia comigo própria é primordial. Mesmo para coisas tão aparentemente fúteis como a Moda. No outro dia, ofereci-me um par de ténis Balenciaga. Adoooro-os! Quando os uso, toda a gente me diz que este modelo não me fica bem. E então? Eu adoro-os e por isso calço-os! É tão simples como isso."

Estilo

"É impossível definir o meu estilo! Está sempre a mudar. Não tento seguir as tendências, a todo o custo. Adoro a ideia de inventar o meu próprio estilo, a minha própria moda, misturar peças atuais com peças vintage. Percebi uma coisa essencial: na Moda é preciso ousar, correr riscos e experimentar para nos encontrarmos. Sentirmo-nos bem com a nossa própria moda aumenta a nossa confiança. Uma mulher livre é uma mulher com confiança! Está tudo interligado!"

Vintage

"Sou obcecada por peças vintage. Sinto um prazer pérfido em procurar a peça perfeita, aquela que não verei na minha vizinha. Quando ainda vivia em Los Angeles, ia praticamente todos os fins de semana com as minhas amigas ao Rose Bowl Flea Market, uma ‘feira da ladra’ enorme. Às vezes, saíamos de carro às cinco horas da manhã para sermos as primeiras a chegar! Enchíamos a bagageira do carro com tesouros improváveis. Fazem-me falta este tipo de programas. Hoje, tenho algumas moradas fetiche, como a What Goes Around Comes Around, em Los Angeles e em Nova Iorque. Agora que passo mais tempo em Paris, posso pesquisar as ruas da cidade. O meu cartão bancário ainda se lembra da minha passagem pela [loja parisiense] Thanx God I’m a V.I.P.!"

Fama

"Dois ou três paparazzi estão sempre plantados à porta do meu prédio, em Nova Iorque. São, frequentemente, as primeiras pessoas que vejo de manhã e as últimas que vejo à noite. [Risos] No início, a sua presença era muito opressora, mas depois acabei por aceitá-la. Sabe, temos de aprender a relativizar. Afinal de contas, eles estão apenas a fazer o seu trabalho. É a vida! Com o tempo, aprendi a conhecer melhor alguns deles. Nos dias em que estou de mau humor, isso ajuda-me. Digo-lhes, suavemente: ‘Sejam simpáticos. Não me tirem fotografias esta manhã, por favor.’ E eles guardam a máquina."

Futuro

"Onde ou como eu me vejo, daqui a 20 anos? Deixe-me fazer as contas… Oh, my God! Vou ter 41 anos. Uau! Bem, vejo-me a viver numa quinta, perdida no meio da Natureza. Porque não na Califórnia? Cuidarei dos meus filhos e terei muitos animais: cavalos, de certeza! Tenho imensas saudades de montar os meus cavalos. E também passarei tempo no meu atelier de pintura…"

Glamourama

O seu ícone: "A minha mãe. Eu e minha irmã, Gigi, chamamos-lhe o Nosso Anjo. Ela vela por nós e incentiva-nos constantemente. Ela transmitiu-nos valores de vida importantes, como o respeito pelos outros e o gosto pelo trabalho."

O seu pequeno pecado: "Pizza! Sou uma pizza girl. As melhores de Nova Iorque são as do Rubirosa, em Mulberry Street, no bairro de Little Italy."

A sua dica de Beleza: "Beber água, muita, muita água. É o derradeiro segredo para uma boa pele!"

A sua respiração: "Descarreguei aplicações de meditação para o meu telefone e, quando tenho dois ou cinco minutos entre dois desfiles, ouço música relaxante e respiro. Estas pausas tornaram-se essenciais."

Crédito: Exclusivo Madame Figaro

Tradução: Erica Cunha e Alves