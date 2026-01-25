Whey escondido no iogurte? O superpoder da aguadilha que sempre deitamos fora

Não é com disposição jubilosa que uma pessoa descobre que anda, há anos, a atirar dinheiro e saúde para o ralo. Mas, enfim… Quem nunca abriu um iogurte, torceu o nariz àquele líquido de aspecto suspeito que se forma no topo e o escorreu prontamente no lava-loiça, que atire a primeira pedra. Se partilha da suspeição desta jornalista por aguadilhas, é provável que cometa o mesmo erro. Sucede que este líquido não só está, exactamente, onde deve estar, como está cheio de nutrientes que fazem bem à saúde. Portanto, na prática, deitá-lo fora é o mesmo que enfiar meio iogurte no lixo. Assim sendo, a coisa certa a fazer é envolver este soro no iogurte, mesmo que para isso tenha de fechar os olhos e respirar fundo. Onde é que vamos buscar estas ideias? Venha daí que nós explicamos tudo.

Num post recente publicado no seu Instagram, o médico britânico de clínica geral, Amir Khan, explica que este líquido é na verdade "whey”, também conhecido como soro do leite. “Quando o iogurte repousa, passa por um processo de separação natural decorrente do facto ser um alimento fermentado”, diz Khan. Durante este processo, a parte mais espessa e pesada, que corresponde às proteínas coaguladas do leite (caseína), assenta no fundo, e o soro do leite vem ao de cima. Isto acontece sobretudo em iogurtes menos processados, gregos, iogurtes artesanais ou com menos estabilizantes. E o mesmo acontece a queijos não curados e que mantêm muita humidade, como o queijo fresco, o cottage, o ricotta, o requeijão e o quark.

Convém, no entanto, fazer uma ressalva quanto ao queijo mozzarella, que é vendido, como se sabe, em embalagens cheias de líquido. Neste caso em particular, a aguadilha deve mesmo ser descartada uma vez que se trata de salmoura (uma mistura de água e sal) que é adicionada de propósito para evitar que o queijo seque e para preservar a textura e o sabor. Por outro lado, a burrata contém soro misturado com natas no interior e a stracciatella – um queijo que consiste, na prática, no recheio da burrata – é riquíssima em soro. Ou seja, todos os benefícios embutidos no queijo sem passar pelo processo de separação.

Mas voltemos ao iogurte e a Amir Khan. Para deixar os seus seguidores descansados, principalmente aqueles que compram uma embalagem familiar de iogurte e, no dia seguinte, se deparam com esta aguadilha, o médico sublinha o seguinte: “Não está estragado, não faz mal, não é gordura e, na verdade, é onde está boa parte do poder nutritivo do iogurte.” E chega, finalmente, ao cerne da questão, assinalando quais os benefícios para a saúde do soro do leite: “Contém proteína, cálcio, potássio, vitaminas do complexo B e é muito bom para a microbiota intestinal.”

Agora, que já cobrimos a parte da saúde, resta saber como é que andou a atirar dinheiro pela janela. Pois, é muito simples: se já andou com atenção pelos corredores dos suplementos na zona de produtos saudáveis do supermercado ou da parafarmácia, deve ter-se deparado com grandes frascos ou sacos de proteína “whey” em pó. Ora, o soro de leite – tantas vezes descartado pelo cano abaixo – depois de processado, dá origem à famosa proteína em pó, mais conhecida como? “Whey”, nem mais.