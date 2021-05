/

Quer ter uma casa saudável? Eis o que tem de saber

Sabia que as casa mais saudáveis têm o mínimo de produtos tóxicos? As velas, por exemplo, não devem conter petróleo. Vanda Boavida, professora e consultora de feng shui e autora do livro Casa com Alma, explica como criar um ambiente equilibrado através da decoração da casa.