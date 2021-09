Bepanthene oferece rastreios de dermatite atópica

O eczema, também conhecido por dermatite atópica, é uma doença que se caracteriza pela inflamação, comichão, secura extrema ou vermelhidão da pele, podendo desenvolver-se em todas as idades.

Exatamente por ser uma condição que causa dor e desconforto, é importante não provocar atritos na área afetada pois aumenta-se a probabilidade de vírus e bactérias passarem a barreira cutânea, agravando o mal-estar.

Além das consequências físicas, a dermatite atópica afeta também o estado emocional dos doentes, que mesmo sabendo que coçar irá piorar o eczema, não o conseguem evitar. Deste modo, a doença está associada a sentimentos de culpa, constrangimento e baixa autoestima.

O creme Bepanthene Eczema irá ajudar a atenuar a dor e o sofrimento, oferecendo uma solução de alívio da comichão e vermelhidão associadas à irritação cutânea. O creme não contém cortisona e pode ser usado em bebés, crianças e adultos, incluindo durante a gravidez e amamentação.

