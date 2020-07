As unhas curtas estão de volta

Com o encerramento dos salões de estética imposto pelo novo coronavirus, a manicure profissional e as extensões de unhas deixaram de fazer parte das rotinas de muitas mulheres. E as unhas curtas com um aspeto mais natural tornaram-se num novo favorito nas redes sociais.

Além de elegantes e intemporais, as unhas curtas também são mais higiénicas, pois evitam a acumulação de agentes patogénicos, incluindo os vírus e bactérias.