Para as passerelles de FW26 a idade deixou de ser tendência - e ainda bem

Será a juventude um sinónimo de moda e beleza? E as mulheres mais velhas? A elegância de uma mulher no auge dos seus 50 anos, as histórias que contam cada uma das linhas do seu rosto, a força e experiência que cada corpo carrega. A beleza de uma mulher é muito mais do que um rosto jovem, liso e 'perfeito'.

Na indústria da moda, existe um paradoxo "curioso": são as mulheres mais maduras quem, de facto, investe nas peças que desfilam nas passerelles, quase sempre apresentadas por modelos muito jovens. A que se deve isto? Por pensarem que ao vestir uma peça que foi apresentada por uma jovem as fará mais jovens? Há tantas perguntas sobre este tema e a resposta que poucos dão, é: a beleza de uma mulher não está nas passerelles, não se define pela roupa que usam e muito menos pela idade que têm.

No entanto, nesta última temporada de semanas da moda este padrão tem-se vindo a quebrar. Quase como que um reconhecimento silencioso desta realidade, algumas passerelles abriram espaço a mulheres entre os 40, 50 e 60 anos, figuras conhecidas e anónimas, que refletem com a maior honestidade o público que consome moda. Na Chanel, Matthieu Blazy deu o início ao desfile com Stephanie Cavalli, de 50 anos, assumindo com orgulho, os cabelos grisalhos. Ao longo da temporada, outros nomes icónicos regressaram aos desfiles: Kristen McMenamy, aos 61, e Mariacarla Boscono, aos 45, trouxeram consigo uma presença carregada de história e atitude.

Foto: Getty Images 1 de 3 / Stephanie Cavalli, 50 anos, em Chanel Foto: Getty Images 2 de 3 / Maricarla Boscono, 45 anos, em Ferrari Foto: Getty Images 3 de 3 / Kristen McMenamy, 61 anos, em Miu Miu

Mas não ficamos por aqui. A homenagem à beleza e sabedoria das mulheres continua a ser um momento icónico de diversos desfiles. Para além das modelos, também algumas personalidades culturais com mais de 40 anos marcaram presença nas passerelles, como Gillian Anderson e Chloë Sevigny, reforçando a ideia de que estilo e relevância não têm prazo de validade.

Foto: Getty Images 1 de 2 / Chloë Sevigny, 51 anos, em Miu Miu Foto: Getty Images 2 de 2 / Gillian Anderson, 57 anos, em Miu Miu

Mais do que um gesto estético e de inclusão, as escolhas dos designers de moda parecem desafiar uma cultura obcecada pela juventude eterna e como sinónimo de beleza feminina. Parece que envelhecer é quase um tabu e a pressão para manter uma aparência jovem começa cada vez mais cedo. O que não é verdade.

Também na última edição da ModaLisboa, sobre as coleções de outono/inverno 2026, fomos surpreendidas pela modelo Sasha Burman, que desfilou para Arndes, Luís Carvalho e Nuno Baltazar. Podemos encarar o copo meio vazio, mas nesta temporada celebramos o meio cheio: na moda, a idade é apenas um detalhe - e nunca uma barreira.