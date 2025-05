Jessica Sepel: “Nunca colocaria num produto algo que eu própria não tomaria”

Quando se fala em suplementos alimentares e bem-estar holístico, é quase inevitável que o nome JSHealth venha à baila. A marca australiana, que se tornou sinónimo de fórmulas eficazes e uma abordagem consciente à saúde, tem uma origem tão pessoal quanto inspiradora. No centro desta história está Jessica Sepel - nutricionista clínica, empreendedora intuitiva e, acima de tudo, uma mulher com uma missão clara: ajudar outras pessoas a cuidarem de si próprias de forma mais gentil, equilibrada e eficaz.

Tudo começou de forma despretensiosa. “Inicialmente, criei o blogue JSHealth para partilhar o meu percurso pessoal, libertando-me da cultura das dietas restritivas”, partilha Jessica à Máxima. O foco era claro desde o início: encontrar um caminho mais saudável, menos punitivo e mais realista para viver bem. A comunidade começou a crescer e a identificar-se com a sua filosofia, e rapidamente se percebeu que havia ali algo maior. “Nunca imaginei que a JSHealth se tornaria naquilo que é hoje. Tem sido a viagem mais orgânica e mais orientada pelo coração.”

A marca começou por ser uma extensão da prática clínica de Jessica, onde trabalhava com clientes que sentiam exatamente o mesmo que ela: exaustos da pressão em torno do “corpo perfeito” e da constante confusão de informação sobre saúde e nutrição. Daí nasceram os suplementos - de uma atenção ativa e de uma verdadeira resposta às necessidades reais da comunidade JSHealth.

Jessica Sepel Foto: DR

Jessica pode até não ter formação em gestão, mas a liderança é-lhe inata. “Os primeiros tempos foram repletos de curvas de aprendizagem”, admite. Ainda assim, nunca cedeu à tentação dos atalhos. “Manter a minha integridade numa indústria que nem sempre facilita isso foi um desafio que enfrentei com naturalidade.”

Hoje, a JSHealth Vitamins é conhecida pelas fórmulas limpas, eficazes e transparentes. Cada produto nasce de uma preocupação autêntica e é desenvolvido com uma equipa de especialistas, sempre com base em evidência científica. “Nunca colocarei num produto algo que eu própria não tomaria. Apenas o melhor para os nossos clientes, sempre.”

A marca orgulha-se de cumprir os mais altos padrões de qualidade, com suplementos aprovados pela TGA (Therapeutic Goods Administration) na Austrália e fabricados em instalações certificadas. “A ciência e o cuidado estão no centro de tudo o que fazemos.”

Mais do que produtos, JSHealth é uma filosofia de vida. E isso nota-se em tudo o que Jessica faz - desde as fórmulas que desenvolve até aos pequenos rituais que a ajudam a manter o equilíbrio num dia-a-dia de empresária. “Acredito muito em começar e terminar o dia com rotinas intencionais.” O seu ritual matinal envolve gratidão, movimento suave, pequeno-almoço nutritivo e - claro - suplementos JSHealth. À noite, o foco é o relaxamento: jantares leves, nada de ecrãs após as 20h e um banho de lavanda com a sua limonada de framboesa enriquecida com magnésio - que testámos e podemos dizer ser tão boa como parece.

Limonada de framboesa enriquecida com magnésio Foto: DR

Mas mais do que uma rotina, Jessica promove um mindset: o de que o verdadeiro bem-estar é holístico. “Trata-se da saúde mental, dos seus limites, das suas relações, do seu sono. Trata-se de honrar todas as partes de si próprio.”

Uma das grandes forças da JSHealth é a sua conexão com a comunidade. Jessica continua a ler pessoalmente os comentários e feedbacks dos consumidores, e cada produto nasce de uma necessidade real. “Só crio um produto quando há uma necessidade genuína e quando sei que o podemos fazer com integridade.” A marca evolui, não ao sabor das tendências, mas das pessoas que a tornam possível.

Hoje, JSHealth é mais do que uma marca: é um movimento. Um espaço em que se promove o autocuidado, a autenticidade e o equilíbrio. Para Jessica, o maior presente é saber que a sua missão está a ter impacto. “Se alguém se sentir apoiado, menos sozinho ou mais em sintonia com o seu corpo por nos ter encontrado… isso significa tudo para mim.”

Num mundo em que o bem-estar muitas vezes é vendido com pressa, pressão e promessas exageradas, a abordagem de Jessica Sepel destaca-se por ser, ao mesmo tempo, fundamentada e profundamente humana. JSHealth não é sobre perfeição - é sobre progresso, cuidado e presença.

E isso, no final do dia, é o verdadeiro luxo.