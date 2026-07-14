Esqueça o bob e o pixie: há um novo corte de cabelo a conquistar o verão

Há uma elegância e sofisticação que só um cabelo curto entrega. Não posso falar por experiência própria, até porque faltam cerca de dois palmos para o meu cabelo chegar à cintura (e sou incapaz de cortar mais do que as pontas), mas existe uma força exterior, que quase ninguém sabe explicar, que faz com que assim que corta o cabelo, a sua vontade é continuar a cortar, sempre "só mais um bocadinho".

Celebridades e supermodelos já são fãs desta tendência - nem um Pixie, nem um Bob - o Bixie assume-se, como o nome indica, como a mistura dos dois cortes de cabelo curtos mais clássicos. Maria Sotiriou, cofundadora da Silke London, explicou à Elle, que, "a característica clássica de um corte bob é que o volume e o movimento se concentram na linha da base, à volta do pescoço e da linha da mandíbula. Já num corte pixie bob", continua, "a área com mais volume situa-se mais acima, à volta da coroa, enquanto as laterais da frente são afuniladas e menos volumosas".

E se ainda não está convencida, a lista de celebridades que já o fizeram é interminável: Linda Evangelista, Elizabeth Debicki, Cara Delevingne, Tilda Swinton, Zoë Kravitz, Anne Hathaway, Cameron Diaz e Winona Ryder são apenas alguns dos exemplos.

Cameron Diaz - Bixie Cut Foto: getty images

Há quem lhe chame o penteado perfeito porque funciona quer vá fazer recados quer para uma passadeira vermelha (e Jessie Buckley é a prova viva disso). Em entrevista à Vogue, Charley McEwen, cabeleireiro e especialista em cuidados de beleza, acredita que o ressurgimento do Bixie cut acontece pela sua versatilidade e pela obsessão coletiva com o retro: "É curto o suficiente para parecer fresco e libertador, mas não tão curto ao ponto de ser uma mudança drástica para a maioria das clientes", afirma. "Combina a estrutura de um pixie com a suavidade e as camadas de um bob, o que o torna realmente fácil de usar."

Jessie Buckley Foto: getty images

E como estamos a falar de um penteado curto e em camadas é importante ter em conta a ondulação ou textura natural do cabelo, porque é exatamente isso que vai influenciar desde o tempo que demora a pentear até à frequência com que precisará de retocar o corte. E se o seu problema é o styling não precisa de se preocupar - fizemos a pesquisa. Para tipos de cabelo mais lisos a melhor forma de pentear um pixie bob é usar uma escova redonda e dar volume e forma ao cabelo desde a raiz até às pontas. Para cabelos mais encaracolados os experts recomendam torcer e amassar o cabelo à volta do rosto enquanto ainda está molhado e usar ganchos que não deixam marcas para aumentar ou reduzir o volume.

Antes de ir a correr para o cabeleireiro é importante analisar o seu tipo de rosto e que variação lhe pode ficar melhor: formatos ovais, quadrados e coração são os mais propensos a este tipo de corte. Se tem traços pequenos e delicados, uma versão curta é a escolha certa. Se, pelo contrário, tiver zonas mais largas do resto, um bixie pode criar a ilusão de alargamento facial.