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Beleza / Tendências

Esqueça o bob e o pixie: há um novo corte de cabelo a conquistar o verão

Nem tão ousado como o pixie, nem tão clássico como o bob, o bixie é o híbrido dos anos 90 que regressa numa versão ainda mais versátil.

Um clássico dos anos noventa está de volta com um look ainda mais versátil
Um clássico dos anos noventa está de volta com um look ainda mais versátil Foto: getty images
14 de julho de 2026 às 11:55 Rita Pinto da Silva / com Patrícia Domingues Adicione como fonte preferencial no Google

Há uma elegância e sofisticação que só um cabelo curto entrega. Não posso falar por experiência própria, até porque faltam cerca de dois palmos para o meu cabelo chegar à cintura (e sou incapaz de cortar mais do que as pontas), mas existe uma força exterior, que quase ninguém sabe explicar, que faz com que assim que corta o cabelo, a sua vontade é continuar a cortar, sempre "só mais um bocadinho". 

Celebridades e supermodelos já são fãs desta tendência - nem um Pixie, nem um Bob - o Bixie assume-se,  como o nome indica, como a mistura dos dois cortes de cabelo curtos mais clássicos. Maria Sotiriou, cofundadora da Silke London, explicou à Elle, que, "a característica clássica de um corte bob é que o volume e o movimento se concentram na linha da base, à volta do pescoço e da linha da mandíbula. Já num corte pixie bob", continua, "a área com mais volume situa-se mais acima, à volta da coroa, enquanto as laterais da frente são afuniladas e menos volumosas". 

E se ainda não está convencida, a lista de celebridades que já o fizeram é interminável: Linda Evangelista,  Elizabeth Debicki, Cara Delevingne, Tilda Swinton, Zoë Kravitz, Anne Hathaway, Cameron Diaz e Winona Ryder são apenas alguns dos exemplos. 

Um clássico dos anos noventa está de volta com um look ainda mais versátil
Cameron Diaz - Bixie Cut Foto: getty images

Há quem lhe chame o penteado perfeito porque funciona quer vá fazer recados quer para uma passadeira vermelha (e Jessie Buckley é a prova viva disso). Em entrevista à Vogue, Charley McEwen, cabeleireiro e especialista em cuidados de beleza, acredita que o ressurgimento do Bixie cut acontece pela sua versatilidade e pela obsessão coletiva com o retro: "É curto o suficiente para parecer fresco e libertador, mas não tão curto ao ponto de ser uma mudança drástica para a maioria das clientes", afirma. "Combina a estrutura de um pixie com a suavidade e as camadas de um bob, o que o torna realmente fácil de usar."

Um clássico dos anos noventa está de volta com um look ainda mais versátil
Jessie Buckley Foto: getty images

E como estamos a falar de um penteado curto e em camadas é importante ter em conta a ondulação ou textura natural do cabelo, porque é exatamente isso que vai influenciar desde o tempo que demora a pentear até à frequência com que precisará de retocar o corte. E se o seu problema é o styling não precisa de se preocupar - fizemos a pesquisa. Para tipos de cabelo mais lisos a melhor forma de pentear um pixie bob é usar uma escova redonda e dar volume e forma ao cabelo desde a raiz até às pontas. Para cabelos mais encaracolados os experts recomendam torcer e amassar o cabelo à volta do rosto enquanto ainda está molhado e usar ganchos que não deixam marcas para aumentar ou reduzir o volume.

Antes de ir a correr para o cabeleireiro é importante analisar o seu tipo de rosto e que variação lhe pode ficar melhor: formatos ovais, quadrados e coração são os mais propensos a este tipo de corte. Se tem traços pequenos e delicados, uma versão curta  é a escolha certa. Se, pelo contrário, tiver zonas mais largas do resto, um bixie pode criar a ilusão de alargamento facial. 

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