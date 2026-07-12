Aquários, Capricórnios e Sagitários: vem ai uma semana de confrontos energéticos

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Os Carneiros querem inspiração para novas formas de estar e o veículo serão novas experiências, havendo também um maior interesse na espiritualidade. As questões relacionais têm tudo para trazer dilemas, sendo importante avançar em vez de se bloquear, significando que esse avanço exige um ato de fé. Claro que, com Mercúrio retrógrado em Caranguejo, alguns incidentes vão testar a paciência dos arianos, principalmente a 13 e na Lua Nova em Caranguejo, a 14, sendo que no processo iremos assistir ao nascer de novos planos e projetos. A boa notícia é que há mesmo a possibilidade de sucesso, nomeadamente a 15. A 19, as interações serão marcadas por alguma emotividade e possível confusão.

Touro

20 de abril a 21 de maio

As questões de saúde e de sobrevivência assumem uma grande importância no momento, obrigando os taurinos a desenvolverem novas formas de estar. Também aqueles que se têm isolado, seja profissionalmente ou em temas afetivos, serão desafiados a sair da concha, deixando-se disponíveis ao outro e ao mundo. A partir do dia 15, os relacionamentos sofrerão uma energia mais intensa, com grande possibilidade de acontecimentos dramáticos em que a possessividade ou diferentes opiniões trazem adversidades. É também possível que seja acordada a vontade de criar, através da imagem, das palavras ou a fazer algo com as mãos principalmente a partir da lua nova em Caranguejo, a 14.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

Uma energia muito ativa na vida dos geminianos se faz sentir, trazendo alguma tendência a pequenos acidentes. Os nativos deste signo irão ser chamados a resolverem quiproquós, a apagar fogos aqui e ali e isso vai aumentar a sensação de aceleração. Nas relações, há novas amizades a trazer boas surpresas, pessoas com a mesma vibração e com quem dá para partilhar novas histórias. Nos amores, até ao dia 16, Vénus e Úrano desafiam a estabilidade, trazendo alguns curto-circuitos nas comunicações e no sentimento de cumplicidade. A partir do dia 17 e até ao dia 19, as energias astrológicas estabilizam e trazem maior possibilidade de novas experiências, algumas com uma componente grupal.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Parabéns, caranguejos! Os que fazem anos por estes dias, principalmente os de 13 e 14, estão no início de um ciclo poderoso de renovação e de gestação de uma nova vida. A lua nova a 14, neste signo, trará isso ao nível coletivo, mas apenas para o próximo ciclo lunar. O facto de Mercúrio estar retrógrado em Caranguejo, acentua a sensibilidade e as oscilações emocionais. Se não houver a possibilidade de recolhimento, poderá dar-se o caso de o dia a dia se tornar uma roda-viva, com pequenos incidentes e questões tecnológicas. Continua a ser um desafio o nascer de uma nova estrutura, sendo este período uma prova de amadurecimento. A 19, alguns caranguejos terão de lidar com um forte estímulo emocional.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Os leões querem ter os seus corações inundados de amor e apreciação, mas a vida pede-lhes um pouco mais de objetividade e clareza. É como se vissem as suas relações de fora e percebessem se há equilíbrio ou não. As questões financeiras tomam um papel central: se os nativos deste signo se dedicarem, com humildade ao seu foco, têm aspetos astrológicos favoráveis ao sucesso e à visibilidade. No geral, muitos terão as suas visões e opiniões contestadas e até sujeitas a um ponto de vista de julgamento externo, acordando alguns conflitos. De 15 a 19, terão elementos de grandiosidade, que podem sucumbir em exageros no uso de poder. Pode ser também um período importante para a vida espiritual.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

O amor já teve melhores dias. Para alguns virginianos, a instabilidade bate à porta. Esta influência será mais forte até ao dia 17 e o propósito é a libertação de padrões antigos, por isso é deixar acontecer a instabilidade e perceber o que vem à tona para ser percebido. O dia-a-dia que se gostaria que fosse calmo, está demasiado acelerado, trazendo alguma excitação, mas também ansiedade. A lua nova a 14, no signo de caranguejo, trará àqueles que conseguem paz e sossego, a possibilidade de serem criativos no espaço pessoal e ao seu próprio ritmo. Tudo o que for feito nessa cadência terá sucesso. A partir do dia 17, os ânimos astrológicos trazem mais harmonia, havendo prazer em tudo o que representar descanso e autocuidado.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

Os Balança querem reprogramar as suas vidas e por isso, é natural que se recolham, de forma a poderem refletir sobre essas novas ideias a pôr em prática. A lua nova a 14, em Caranguejo irá servir como ponto de partida para uma lunação em que cultiva uma nova mentalidade. Nos relacionamentos, as emoções estão voláteis, levando a dizer ou insinuar coisas que depois já não dá para voltar atrás, por isso aconselha-se alguma contenção. Tudo o que for criativo irá apelar aos sentidos dos Balança, que vão querer expressar-se, mudar de visual e tornar o que os rodeia mais bonito e mais cuidado. A 19, o ambiente pode tornar-se mais melancólico.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

Os ciclos de ânimo e desânimo devem continuar, devido às influências do Sol e do Mercúrio retrógrado no signo de Caranguejo. Por um lado, há a possibilidade de maior contacto com o mundo emocional, por outro a sensibilidade está tão apurada que é fácil ser-se ferido. A lua nova a 14, em Caranguejo, promete um novo ciclo criativo, com novos planos. As férias são convidativas, num período em que apenas apetece relaxar e participar em atividades de lazer. Neste período acontecem conversas importantes e que podem desfazer nós do passado. Alguns escorpiões estão com um íman para mal-entendidos, sendo importante detetar conversas que são escusadas, de forma a não gastarem energia, principalmente a partir do dia 15.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Os astros proporcionam dias desafiantes, mas ainda assim com objetivos concretos, havendo necessidade de resiliência. Será importante ter cuidado em não instigar conflitos devido a uma agitação interior que depois se alastra no ambiente. A comunicação sobre emoções e sentimentos estará sujeita a trazer mais confusão do que a expectável, tornando-se desafiante a lua nova a 14, no signo de Caranguejo. Mesmo no meio de uma certa trepidação, os astros parecem proporcionar uma base sólida, onde alguma instabilidade é se consegue suportar. Até ao dia 17, a vida afetiva será abalada por esta espécie de ansiedade, depois os astros proporcionam maior calma.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

As relações estão muito ativas, ricas em emoções, mas também dadas a mal-entendidos, sendo importante esclarecer quaisquer dúvidas que surjam. Também é possível que se retomem relações antigas com pessoas muito emocionais. Notam-se esforços para interagirem com diferentes idiomas e culturas, sendo por isso possível que se realizem viagens para destinos que assim obriguem. A vontade de melhorar a forma como comunicam pode também estar na calha. A lua nova a 14, no signo de Caranguejo, irá trazer um ciclo em que a família estará em destaque, trazendo por um lado cumplicidade entre todos, por outros maior possibilidade de se pisarem nos calos uns dos outros. O dia 19, em particular, será dado a dramas.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Encontros de visões opostas têm tudo para provocar desentendimentos. Essas explosões podem ter lugar nas relações de todo o tipo, mas as amorosas estarão mais sujeitas à qualidade dramática. Também se pode dar o caso de se acender uma paixão que é marcada pela efusão. O mesmo aspeto tem tudo para trazer pessoas inspiradoras à vida dos aquarianos, ou algum tipo de inspiração espiritual. A energia será mais forte a partir do dia 15. A lua nova a 14, no signo de caranguejo, ira trazer uma lunação em que a família ou a comunicação emocional estão em foco, trazendo algum sentimento de crise. O dia-a-dia será marcado por experiências originais que trazem cor à rotina. O dia 19, terá uma qualidade fluída.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Os Peixes estão a fluir no rio das emoções. Por um lado, há um prazer no conforto, nas coisas boas da vida, mas por outro facilmente se cai numa espécie de depressão. A oposição de Vénus, traz pessoas com um espírito mais prático à vida dos nativos deste signo, ajudando-os a sair do torpor. A lua nova a 14, no signo de Caranguejo, irá promover a vontade de estar no reino aquático e de viver o Verão. Tudo o que convidar ao recolhimento e descanso será bem visto. Na vida relacional, quem aparecer com uma energia demasiado acelerada irá provocar alguma irritação. No dia 15, o romantismo pode sofrer interferências. Até ao dia 17, alguma instabilidade será sentida no campo amoroso, talvez devido a inseguranças.