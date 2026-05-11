Gosto de me considerar uma pessoa relativamente organizada - pelo menos no que toca ao trabalho. Tenho listas, prazos apontados, calendários atualizados e uma certa capacidade de manter tudo minimamente sob controlo. Mas há um lado meu que acredito que poucas pessoas conhecem, à exceção talvez das que vivem comigo: quando chega a altura de fazer a mala, transformo-me na maior procrastinadora de sempre. E, tendo um trabalho que me obriga a viajar algumas vezes por ano, admito que esta não é propriamente a característica mais conveniente. Entre pensar no que vou vestir, tentar prever a meteorologia, não me esquecer dos carregadores e resistir à tentação de levar metade da casa comigo, percebi que precisava de simplificar o processo.

Foi assim que comecei a criar uma pequena seleção de produtos que estão sempre prontos a entrar na mala. São práticos, ocupam pouco espaço e salvam-me mais vezes do que gostaria de admitir. Chamo-lhes os meus mini essenciais de viagem: aqueles aliados discretos que fazem toda a diferença entre uma mala feita em pânico e uma partida com um bocadinho mais de elegância. E, porque uma necessaire bem editada também exige contenção, decidi começar pelo óbvio - pelo menos para mim: o cabelo.

Dyson, Supersonic™ Travel

Sou muito apegada ao aspeto do meu cabelo - sempre que ele está giro, sinto-me imediatamente melhor; quando não está, confesso que o meu mood também não é o mais agradável. Por isso, para evitar dramas capilares longe de casa, tento levar sempre comigo um aparelho de cabelo em que confie. Neste caso, é o secador de viagem da Dyson. No que toca ao cabelo, preciso de algo compacto, leve de segurar - porque, sejamos honestas, vou passar uns bons minutos a tentar executar o melhor blowout possível - e rápido o suficiente para não transformar a rotina num evento de uma hora. É aquele tipo de produto que ocupa pouco espaço, mas tem um impacto gigante na forma como me sinto quando saio do hotel.

Dyson, Supersonic™ Travel Foto: DR

Tangle Teezer, The Ultimate Detangler

Como já ficou claro, sou bastante particular no que toca ao cabelo e isso inclui, claro, o tipo de escova que uso. Preciso de algo leve, fácil de encaixar nos espaços minúsculos que sobram na mala e eficaz o suficiente para desembaraçar sem grandes dramas. A The Ultimate Detangler da Tangle Teezer é uma daquelas peças simples, mas indispensáveis. Funciona no cabelo molhado, ajuda a evitar puxões desnecessários e, acima de tudo, não me faz arrepender de a ter levado. Porque numa viagem, especialmente quando a mala já vai demasiado cheia, todos os produtos têm de justificar o seu lugar.

Tangle Teezer, The Ultimate Detangler Foto: DR

Creme pré-styling Dyson Chitosan™

Quando recebi este produto, testei-o como testaria qualquer outro: sem grandes expectativas e com alguma curiosidade. Mas posso dizer que rapidamente se tornou um must-have na minha rotina de lavagem. Para alguém que está constantemente a experimentar produtos novos, há sempre aqueles que passam apenas pela nossa casa de banho - e depois há os que ficam. Este é um dos que ficou. Já acabei, recomprei e continuo a sentir que faz mesmo diferença, sobretudo quando quero que o styling dure mais tempo e que o cabelo mantenha aquele ar polido sem parecer demasiado trabalhado. É exatamente por isso que tem de vir comigo quando viajo. Porque se vou fazer o esforço de levar o secador, a escova e dedicar tempo ao cabelo, também quero garantir que o resultado aguenta mais do que os primeiros dez minutos fora do quarto.

Creme pré-styling Dyson Chitosan™ Foto: DR

Ouai, Óleo Capilar - tamanho de viagem

Se há coisa que nunca falta na minha rotina de cabelo, é um bom óleo capilar. É o toque inicial e final, o gesto pequeno que muda tudo: dá brilho, ajuda a controlar as pontas e deixa o cabelo com aquele aspeto mais cuidado, mesmo quando a viagem, o avião ou a pressa tentaram provar o contrário. Este da Ouai, marca criada pela famosa hairstylist Jen Atkin, conquistou-me primeiro pelo cheiro - porque sim, isso conta - e depois pelo efeito que deixa no cabelo. É leve, não pesa e dá aquele acabamento bonito que faz parecer que houve muito mais esforço envolvido do que realmente houve. Em tamanho de viagem, torna-se ainda mais perfeito: cabe em qualquer necessaire e é exatamente o tipo de produto que gosto de ter à mão quando preciso de sentir que voltei a ter algum controlo sobre o cabelo.

Ouai, Óleo Capilar - tamanho de viagem Foto: DR

Wella Invigo Nutri-Enrich Shampoo & Wella Invigo Enrich

Como em tudo, o tratamento começa mesmo antes do styling. E, por muito que eu adore um bom secador, uma boa escova ou um óleo milagroso, a verdade é que nada funciona da mesma forma se a base não estiver bem tratada. É por isso que este mini duo da Wella é a minha escolha de eleição quando viajo. O champô e o condicionador da linha Invigo Nutri-Enrich deixam o cabelo com aquela sensação de nutrição imediata, sem o tornar pesado - algo essencial quando estamos fora de casa e não temos toda a nossa rotina à disposição. Gosto especialmente do facto de serem práticos, eficazes e suficientemente pequenos para viverem permanentemente na minha bolsa de essenciais. Porque, no fim de contas, viajar já tem imprevistos suficientes. O cabelo não precisa de ser mais um.

Wella Invigo Nutri-Enrich Shampoo Foto: DR

Wella Invigo Enrich Foto: DR

Roger & Gallet, Eaux de Parfums Cherry Marmelade

Porque nenhuma rotina fica verdadeiramente completa sem um cheiro. E, numa viagem, gosto sempre de levar comigo uma fragrância que seja fácil, luminosa e capaz de me fazer sentir imediatamente mais composta - mesmo depois de horas em trânsito. A Cherry Marmelade, da Roger & Gallet, cumpre exatamente esse papel. É fresca, delicada e tem aquele lado ligeiramente gourmand que a torna especial sem ser demasiado intensa. Além disso, o formato de 15 ml é perfeito para viajar: compacto, leve e fácil de guardar em qualquer necessaire.