Gosto de me considerar uma pessoa relativamente organizada - pelo menos no que toca ao trabalho. Tenho listas, prazos apontados, calendários atualizados e uma certa capacidade de manter tudo minimamente sob controlo. Mas há um lado meu que acredito que poucas pessoas conhecem, à exceção talvez das que vivem comigo: quando chega a altura de fazer a mala, transformo-me na maior procrastinadora de sempre. E, tendo um trabalho que me obriga a viajar algumas vezes por ano, admito que esta não é propriamente a característica mais conveniente. Entre pensar no que vou vestir, tentar prever a meteorologia, não me esquecer dos carregadores e resistir à tentação de levar metade da casa comigo, percebi que precisava de simplificar o processo.
Foi assim que comecei a criar uma pequena seleção de produtos que estão sempre prontos a entrar na mala. São práticos, ocupam pouco espaço e salvam-me mais vezes do que gostaria de admitir. Chamo-lhes os meus mini essenciais de viagem: aqueles aliados discretos que fazem toda a diferença entre uma mala feita em pânico e uma partida com um bocadinho mais de elegância. E, porque uma necessaire bem editada também exige contenção, decidi começar pelo óbvio - pelo menos para mim: o cabelo.
Dyson, Supersonic™ Travel
Sou muito apegada ao aspeto do meu cabelo - sempre que ele está giro, sinto-me imediatamente melhor; quando não está, confesso que o meu mood também não é o mais agradável. Por isso, para evitar dramas capilares longe de casa, tento levar sempre comigo um aparelho de cabelo em que confie. Neste caso, é o secador de viagem da Dyson. No que toca ao cabelo, preciso de algo compacto, leve de segurar - porque, sejamos honestas, vou passar uns bons minutos a tentar executar o melhor blowout possível - e rápido o suficiente para não transformar a rotina num evento de uma hora. É aquele tipo de produto que ocupa pouco espaço, mas tem um impacto gigante na forma como me sinto quando saio do hotel.
Tangle Teezer, The Ultimate Detangler
Como já ficou claro, sou bastante particular no que toca ao cabelo e isso inclui, claro, o tipo de escova que uso. Preciso de algo leve, fácil de encaixar nos espaços minúsculos que sobram na mala e eficaz o suficiente para desembaraçar sem grandes dramas. A The Ultimate Detangler da Tangle Teezer é uma daquelas peças simples, mas indispensáveis. Funciona no cabelo molhado, ajuda a evitar puxões desnecessários e, acima de tudo, não me faz arrepender de a ter levado. Porque numa viagem, especialmente quando a mala já vai demasiado cheia, todos os produtos têm de justificar o seu lugar.
Creme pré-styling Dyson Chitosan™
Quando recebi este produto, testei-o como testaria qualquer outro: sem grandes expectativas e com alguma curiosidade. Mas posso dizer que rapidamente se tornou um must-have na minha rotina de lavagem. Para alguém que está constantemente a experimentar produtos novos, há sempre aqueles que passam apenas pela nossa casa de banho - e depois há os que ficam. Este é um dos que ficou. Já acabei, recomprei e continuo a sentir que faz mesmo diferença, sobretudo quando quero que o styling dure mais tempo e que o cabelo mantenha aquele ar polido sem parecer demasiado trabalhado. É exatamente por isso que tem de vir comigo quando viajo. Porque se vou fazer o esforço de levar o secador, a escova e dedicar tempo ao cabelo, também quero garantir que o resultado aguenta mais do que os primeiros dez minutos fora do quarto.
Ouai, Óleo Capilar - tamanho de viagem
Se há coisa que nunca falta na minha rotina de cabelo, é um bom óleo capilar. É o toque inicial e final, o gesto pequeno que muda tudo: dá brilho, ajuda a controlar as pontas e deixa o cabelo com aquele aspeto mais cuidado, mesmo quando a viagem, o avião ou a pressa tentaram provar o contrário. Este da Ouai, marca criada pela famosa hairstylist Jen Atkin, conquistou-me primeiro pelo cheiro - porque sim, isso conta - e depois pelo efeito que deixa no cabelo. É leve, não pesa e dá aquele acabamento bonito que faz parecer que houve muito mais esforço envolvido do que realmente houve. Em tamanho de viagem, torna-se ainda mais perfeito: cabe em qualquer necessaire e é exatamente o tipo de produto que gosto de ter à mão quando preciso de sentir que voltei a ter algum controlo sobre o cabelo.
Wella Invigo Nutri-Enrich Shampoo & Wella Invigo Enrich
Como em tudo, o tratamento começa mesmo antes do styling. E, por muito que eu adore um bom secador, uma boa escova ou um óleo milagroso, a verdade é que nada funciona da mesma forma se a base não estiver bem tratada. É por isso que este mini duo da Wella é a minha escolha de eleição quando viajo. O champô e o condicionador da linha Invigo Nutri-Enrich deixam o cabelo com aquela sensação de nutrição imediata, sem o tornar pesado - algo essencial quando estamos fora de casa e não temos toda a nossa rotina à disposição. Gosto especialmente do facto de serem práticos, eficazes e suficientemente pequenos para viverem permanentemente na minha bolsa de essenciais. Porque, no fim de contas, viajar já tem imprevistos suficientes. O cabelo não precisa de ser mais um.
Roger & Gallet, Eaux de Parfums Cherry Marmelade
Porque nenhuma rotina fica verdadeiramente completa sem um cheiro. E, numa viagem, gosto sempre de levar comigo uma fragrância que seja fácil, luminosa e capaz de me fazer sentir imediatamente mais composta - mesmo depois de horas em trânsito. A Cherry Marmelade, da Roger & Gallet, cumpre exatamente esse papel. É fresca, delicada e tem aquele lado ligeiramente gourmand que a torna especial sem ser demasiado intensa. Além disso, o formato de 15 ml é perfeito para viajar: compacto, leve e fácil de guardar em qualquer necessaire.
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