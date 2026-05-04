De Rhode a Phlur. As marcas de beleza mais desejadas chegam (finalmente) a Portugal

Merit

A marca norte-americana tornou-se sinónimo de uma beleza minimalista e bem editada, feita de gestos simples, fórmulas intuitivas e produtos pensados para uma rotina mais leve. A marca ganhou destaque por responder a uma ideia muito contemporânea de maquilhagem: menos camadas, mais precisão, e uma seleção curta de essenciais que prometem funcionar sem esforço aparente. Disponível na Sephora.

Merit Foto: DR

Westman Atelier

Criada pela maquilhadora profissional Gucci Westman, a Westman Atelier aproxima a maquilhagem do universo do skincare, com produtos de luxo que privilegiam texturas cremosas, acabamento natural e fórmulas cuidadas. A marca fala para quem procura sofisticação sem rigidez, propondo uma beleza polida, luminosa e descomplicada, em que cada produto parece desenhado para valorizar a pele em vez de a esconder. Disponível na Sephora.

Westman Atelier Foto: DR

Phlur

A Phlur olha para a perfumaria de forma contemporânea, com fragrâncias construídas em torno de memórias, estados de espírito e narrativas pessoais. Mais do que perfumes pensados apenas para impressionar, a marca aposta em composições que procuram traduzir sensações - da intimidade à nostalgia - num registo moderno, visualmente apelativo e alinhado com a forma como hoje se fala de identidade através do aroma. Disponível na Sephora.

Phlur Foto: DR

ONE/SIZE

Fundada por Patrick Starrr, a ONE/SIZE celebra uma maquilhagem expressiva, inclusiva e de alta performance. A marca tornou-se conhecida por produtos pensados para durar, transformar e acompanhar tanto os looks do dia a dia como os mais arrojados, mantendo uma energia assumidamente divertida. É maquilhagem com presença, feita para quem vê a beleza como ferramenta de criatividade e afirmação. Disponível na Sephora.

ONE/SIZE Foto: DR

rhode

A rhode, criada por Hailey Bieber, traduziu para o skincare a estética do glow discreto e da rotina essencial. Com foco na barreira cutânea, a marca aposta em produtos simples, funcionais e visualmente reconhecíveis, que se tornaram rapidamente objetos de desejo. O universo vive entre o cuidado da pele e a cultura pop, com uma linguagem limpa, aspiracional e muito própria da beleza digital contemporânea. Disponível na Sephora a partir de setembro.

rhode Foto: @rhode

Orebella

Criada por Bella Hadid, a Orebella apresenta-se como uma nova leitura da fragrância para a pele. As fórmulas bifásicas combinam perfume e ingredientes hidratantes, aproximando o gesto de perfumar de um ritual de cuidado. A marca destaca-se por uma abordagem mais sensorial e íntima à fragrância, pensada para ser aplicada na pele como parte de uma rotina, e não apenas como toque final. Disponível na Douglas.

Orabella Foto: Orabella

Salt & Stone

A Salt & Stone elevou o cuidado corporal diário a um território mais sensorial, com desodorizantes, body washes, cremes e fragrâncias para o corpo. A marca aposta numa estética clean e num universo de aromas sofisticados, pensados para integrar a rotina com discrição. Entre o bem-estar, o cuidado da pele e a perfumaria corporal, posiciona-se como uma daquelas marcas que transformam gestos quotidianos em pequenos rituais. Disponível na Sephora.