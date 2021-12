Há penteado mais fácil do que este?

"Alisei o cabelo com a Steampod e penteei com gel para trás. É um penteado que pode ser feito em minutos e é perfeito para usar à noite," conta Carlota Pires, que experimentou a placa durante cinco dias e para diferentes ocasiões. Para esta saída com amigas "escolhi um pijama em seda preto da House of Curated e uns brincos da Juliana Bezerra."

Look para sair à noite. Foto: Austėja Ščiavinskaitė.

Passo a passo:



1. Aplicar o creme Steampod ativado pelo calor no cabelo ainda húmido

2. Secar o cabelo

3. Esticar o cabelo com a ajuda do vapor de água, sempre do comprimento até às pontas

4. Aplicar gel no cabelo em cima com a ajuda de um pincel e pentear para baixo.

Look para sair à noite. Foto: Austėja Ščiavinskaitė.

Créditos