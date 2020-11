9 calendários do advento para comprar agora

Calendário do Advento, €44,99., Nivea

Nivea pensou num calendário de beleza à medida. Com um novo design e 24 surpresas para a pele, entre produtos e brindes, este é o presente que vai agradar a mulheres de todas as gerações, €44,99. Primark também idealizou um calendário do advento inspirado na mais mágicas das personagens: Harry Potter. Ideal para as brincadeiras dos mais novos, já que podem "esconder" o que quiserem cada um dos dias. Ou também para os pais que querem fazer uma surpresa ao colocar um presente em cada gavetinha, €18.

A marca de Beleza Spa Ceylon chegou recentemente a Portugal e lança este calendário do advento que é uma viagem olfativa ayurvédica, através de perfumes luxuriantes que convidam a momentos de puro relaxamento, €120.

Uma contagem festiva do café que permite aos coffee lovers desfrutar de diferentes cápsulas Nespresso todos os dias até 23 de dezembro, com um presente especial a 24. O calendário do advento da Nespresso é uma colaboração com a Alessi, €40.

Catrice idealizou um calendário do advento para quem adora testar novos produtos de beleza em formato DIY. Ao todo, tem 16 produtos da gama base da Catrice e mais oito produtos de edição limitada. Custa €39,99 e está à venda na At Cosmetics.

Perfeito para quem gosta de presentes com duas finalidades, o calendário do advento da Rituals é decorativo e funcional. Ou seja, durante a contagem decrescente até ao dia 24, estas surpresas podem perfeitamente fazer parte das decorações natalícias. Inclui séruns, sticks perfumadores, cremes, entre outras surpresas, €89,90.

O calendário do advento da The Body Shop é um clássico, mas este ano serve um propósito nobre: cada caixa/dia apoia a Cruz Vermelha Portuguesa, com parte do lucro das vendas, e conta uma história. Advent Ultimate, €149.

A Essence também apostou num calendário do advento de beleza com propostas originais, que vão culminar numa série de produtos perfeitos para fazer a maquilhagem da ceia de Natal ou do fim do ano, €29,99.

A Biotherm apostou na linha Aquasource para criar um calendário do advento de beleza que gira em torno dos cuidados de rosto e corpo que dão firmeza, luminosidade e hidratação. À venda na Douglas, €61,60.