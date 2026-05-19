Todos os vencedores da 36ª edição do Prémio Máxima Beleza & Perfumes
A beleza voltou a estar em destaque para celebrar os produtos, fragrâncias e lançamentos que mais se destacaram em 2025. Conheça a lista completa dos vencedores.
I - ROSTO – PRODUTOS PARA O ROSTO
LIMPEZA
Air Foam de Limpeza Reequilibrante, CeraVe
CUIDADOS DIÁRIOS
Uplifting and Firming Advanced Cream Soft, Vital Perfection, Shiseido
CUIDADOS ESPECÍFICOS
Abeille Royale Bee Lab Shot (e respetivo sérum para misturar), Guerlain
OLHOS
Isdinceutics Retinal Eyes, ISDIN
II - CORPO – PRODUTOS PARA O CORPO
DIÁRIOS
pH5 Gel & Óleo de Banho, Eucerin
TRATAMENTO
Sébium Kerato+ Body, Bioderma
III - SOLARES
Anthelios UVAir, La Roche-Posay
Sunleÿa Soin Solaire Anti-Âge, Sisley Paris
IV - PERFUMES
PERFUME FEMININO
Les Ô Ôver The Top, Eau de Toilette, Lancôme
PERFUME MASCULINO
Terre d'Hermès Eau de Parfum Intense, Hermès
PERFUME NICHO
Muse Le Vestiaire des Parfums, Eau de Parfum, YSL
V - MAQUILHAGEM
PELE
Rosy Glow Stick, Dior
Blush em creme, Saigu Cosmetics
OLHOS & LÁBIOS
Máscara Pradascope, Prada Beauty
Plumping Gloss, YSL Beauty
VI - CABELOS - PRODUTOS PARA CABELOS
AirWash Dry Shampoo, K18
Óleo hidratante para cabelo Omega, Dyson
VII - GADGETS
Máscara facial Wavelength LED, StylPro
VIII - MARCA PORTUGUESA
D´Aveia
IX - CONQUISTA MÁXIMA
L´Oréal Groupe
Nos dias 22 e 23 de maio, os Jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, recebem o mais recente evento de beleza da Máxima, sob o lema inspirador "Me. We". Eis o que esperar dos dois dias.