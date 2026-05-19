Todos os vencedores da 36ª edição do Prémio Máxima Beleza & Perfumes

A beleza voltou a estar em destaque para celebrar os produtos, fragrâncias e lançamentos que mais se destacaram em 2025. Conheça a lista completa dos vencedores.

19 de maio de 2026 às 20:40

I - ROSTO – PRODUTOS PARA O ROSTO

LIMPEZA

Air Foam de Limpeza Reequilibrante, CeraVe

CUIDADOS DIÁRIOS 

Uplifting and Firming Advanced Cream Soft, Vital Perfection, Shiseido

CUIDADOS ESPECÍFICOS

Abeille Royale Bee Lab Shot (e respetivo sérum para misturar), Guerlain

OLHOS

Isdinceutics Retinal Eyes, ISDIN

II - CORPO – PRODUTOS PARA O CORPO 

DIÁRIOS

pH5 Gel & Óleo de Banho, Eucerin

TRATAMENTO

Sébium Kerato+ Body, Bioderma

III - SOLARES

Anthelios UVAir, La Roche-Posay

Sunleÿa Soin Solaire Anti-Âge, Sisley Paris

IV - PERFUMES

PERFUME FEMININO

Les Ô Ôver The Top, Eau de Toilette, Lancôme

PERFUME MASCULINO

Terre d'Hermès Eau de Parfum Intense, Hermès

PERFUME NICHO

Muse Le Vestiaire des Parfums, Eau de Parfum, YSL

V - MAQUILHAGEM

PELE

Rosy Glow Stick, Dior

Blush em creme, Saigu Cosmetics

OLHOS & LÁBIOS

Máscara Pradascope, Prada Beauty

Plumping Gloss, YSL Beauty

VI - CABELOS - PRODUTOS PARA CABELOS

AirWash Dry Shampoo, K18

Óleo hidratante para cabelo Omega, Dyson

VII - GADGETS

Máscara facial Wavelength LED, StylPro

VIII - MARCA PORTUGUESA

D´Aveia

IX - CONQUISTA MÁXIMA

L´Oréal Groupe

