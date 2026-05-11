Máxima House of Beauty regressa em maio

Os dias 22 e 23 de maio vão ser muito mais do que uma simples celebração de beleza. Os jardins históricos do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, voltam a abrir portas a uma das experiências mais aguardadas da Máxima: o Máxima House of Beauty. Depois de uma edição centrada no “eu”, este ano o convite alarga-se ao “nós” - a uma nova forma de viver a beleza, mais plural, mais humana e mais partilhada.

Sob o lema inspirador “Me. We”, o evento propõe uma reflexão sobre a importância da relação: connosco, com as outras pessoas e com a comunidade que construímos à nossa volta. Depois do “eu”, chega uma nova era de encontro - uma celebração da empatia, da colaboração, da amizade, do apoio e da mutualidade.

Mais do que tendências, produtos ou rituais de autocuidado, esta edição quer afirmar a beleza como presença viva, como reconhecimento e como ligação. Uma beleza que não se limita a padrões, rótulos ou expectativas sociais, mas que se fortalece na diferença, na autenticidade e na partilha. Porque somos individuais, sim, mas também somos reflexo umas das outras.

Durante dois dias, os jardins de Oeiras vão ser palco de experiências exclusivas, ativações com marcas de referência, talks inspiradoras e workshops pensados para alimentar o corpo, a mente e a alma. Entre momentos dedicados ao bem-estar, à maquilhagem, ao autocuidado e à expressão pessoal, haverá também espaço para conversas sobre saúde mental, apoio feminino, ativismo social e a importância de criar redes que nos façam crescer.

Se na edição anterior a palavra de ordem foi olhar para dentro e reivindicar espaço para si, este ano a proposta é ir mais longe: reconhecer que não há “me” sem “we”. Que crescemos quando nos inspiramos, quando nos apoiamos e quando caminhamos juntas. Prepare-se para dois dias de descoberta, encontro e celebração - sempre com a assinatura da Máxima e, claro, com muitas novidades de beleza para conhecer.