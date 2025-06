/

Por dentro dos Prémios Máxima: Como são escolhidos os vencedores?

Neste vídeo damo-vos a conhecer os bastidores da 35.ª edição do Prémio Máxima Beleza & Perfumes. Mas como é cada produto avaliado e como são escolhidos os melhores? Falamos com os quatro especialistas do júri que nos explicaram como chegaram até ao resultado final.