Tudo o que vai acontecer na 7ª edição do House of Beauty

Nos dias 20 e 21 de junho de 2025, os Jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, recebem a 7.ª edição do Máxima House of Beauty, um dos eventos mais aguardados do ano. Sob o lema poderoso “Agora Eu”, esta edição é um convite à celebração da individualidade, do amor-próprio e do autocuidado. Mais do que uma simples mostra de tendências de beleza, o evento propõe uma experiência transformadora e sensorial, que marca o início de uma nova era – “A New Era of Me” –, um manifesto de empoderamento feminino que convida cada mulher a colocar-se em primeiro lugar.

Programa das talks marcadas para sexta-feira, dia 20 de junho. Foto: DR

Durante dois dias, o cenário idílico dos jardins históricos de Oeiras será palco de um conjunto de experiências desenhadas para alimentar corpo, e alma. Desde sessões de autocuidado, tutoriais de maquilhagem e bem-estar, até talks com figuras inspiradoras e workshops criativos, cada momento do evento foi cuidadosamente pensado para inspirar a autenticidade e promover a autoexpressão. Este ano, o House of Beauty propõe não só reencontros com marcas de prestígio e novidades de beleza, como também novas formas de viver a beleza – mais conscientes, mais personalizadas, mais íntimas.

Programa das talks e workshops para sábado, dia 21 de junho. Foto:

Um dos grandes momentos do evento regressa com uma nova abordagem: as tote bags da Máxima. Este ano, o saco começa vazio, mas transforma-se num verdadeiro símbolo da jornada individual de cada participante. Ao levantar a sua tote no espaço da Máxima, cada visitante é convidada a percorrer o recinto e interagir com as diferentes marcas presentes – entre elas, Estée Lauder, Montblanc Perfumes, Freshly Cosmetics e Bijou Brigitte – ganhando brindes, descobrindo produtos exclusivos e colecionando experiências únicas. O gesto de encher o saco ao longo do evento representa precisamente o espírito da nova era: a construção ativa e pessoal do próprio caminho. Ao contrário de edições anteriores, não é necessária inscrição para levantar a tote bag – basta aparecer e deixar-se levar.

Outra grande novidade desta edição é o Super Saco Máxima, uma surpresa que eleva ainda mais a experiência do evento. Em cada um dos dois dias, será sorteado um super saco recheado com mais de 1000 euros em produtos de beleza e bem-estar. Para participar, basta aceder a um dos QR codes disponíveis no recinto, preencher o formulário, aceitar o regulamento, seguir a página da Máxima no Instagram e publicar uma story do evento, identificando a página e utilizando a hashtag oficial. A história mais autêntica e inspiradora – aquela que melhor captar a essência da nova era – será premiada no final do dia.

Ao longo dos dois dias, o Máxima House of Beauty 2025 será também palco de talks inspiradoras que abordam temas essenciais do universo feminino, sempre com foco na autenticidade, saúde emocional e empoderamento. Na sexta-feira, vamos falar sobre como a falta de amor-próprio se manifesta no trabalho, com a coach Lourdes Monteiro e a psicóloga Teresa Rebelo Pinto, e refletir sobre a coragem de mudar, com a terapeuta Maria João Nogueira. Já no sábado, os temas multiplicam-se: desde a ciência e o autocuidado na pele, até à comunicação com confiança, manchas e hiperpigmentação, ou a forma como o corpo feminino é representado na literatura. Haverá ainda espaço para conversas fundamentais sobre parentalidade consciente e ativismo, com vozes como Inês Sottomayor, Rita Redshoes, Sofia Arruda, Clara Não e muitas outras. Estas talks são uma oportunidade para ouvir mulheres inspiradoras, partilhar experiências e, acima de tudo, sentir-se vista e representada.

A programação inclui ainda uma série de workshops criativos, perfeitos para quem gosta de pôr as mãos na massa e dar vida às emoções. No dia 20 de junho, às 17h30, terá lugar o workshop de bordado de uma toalha de rosto, powered by Torres Novas 1845, seguido às 19h00 pela criação de um diário de emoções visual. No dia 21, a manhã começa às 11h30 com um workshop de decoração de bolo com flores e elementos naturais, seguido às 14h00 pela pintura manual de individuais de mesa. Às 16h30, será possível aprender a técnica de upcycling de vasos e, para encerrar, às 18h30, mais um momento de bordado criativo, desta vez com guardanapos, novamente com o apoio da Torres Novas 1845. As vagas são limitadas, e a inscrição prévia é feita respondendo a um inquerito partilhado no site e nas redes da Máxima. Quem não conseguir confirmação poderá ainda integrar o workshop no local, caso surjam desistências.

O Máxima House of Beauty 2025 é muito mais do que um evento de beleza: é uma celebração de quem somos, do que escolhemos mostrar e da forma como decidimos cuidar de nós. Convida à descoberta, ao envolvimento e à inspiração, numa atmosfera em que cada mulher é protagonista. Nos dias 20 e 21 de junho, todos os caminhos vão dar aos Jardins do Palácio do Marquês de Pombal – onde começa a nova era da beleza e do bem-estar.