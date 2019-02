Zendaya é a nova embaixadora da Lancôme

Zendaya Cole, que conta no currículo com filmes como O Grande Showman com Hugh Jackman e Zac Efron e Homem-Aranha – regresso a casa com Tom Holand, é um dos novos talentos de Hollywood.

Com uma grande presença nas redes sociais (tem 54 milhões de seguidores no Instagram), Zendaya é também um dos nomes mais influentes na indústria, procurando chamar atenção para questões sociais como a educação e os jovens. Para a Lancôme, foi importante perceber o seu interesse pelo mundo e o seu envolvimento em causas de solidariedade.

“É uma enorme honra representar uma marca como Lancôme e juntar-me a um grupo de mulheres tão icónicas”, disse a atriz em comunicado. Zendaya junta-se assim ao grupo de embaixadoras da marca, como Kate Winslet, Julia Roberts, Penelope Cruz, Lily Collins, Lupita Nyong’o, Taylor Hill e Isabella Rossellini.