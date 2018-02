Com uma vida cada vez mais acelerada, é importante prestar atenção ao corpo, cuidar dele e dar-lhe o que ele precisa para que o dia seguinte comece com energia. Um dos rituais mais comuns para abrandar ao fim do dia é tomar um duche ou um banho e relaxar durante um bocado debaixo da água quente.

Se não consegue dispensar o banho relaxante ao fim do dia, sugerimos que baixe a temperatura da água ou que diminua o tempo do duche para 5 minutos, pois os efeitos negativos começam a partir dos 30 minutos de exposição ao calor, três vezes por semana.