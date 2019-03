The Body Shop lança linha vegan e solidária

A The Body Shop, uma das marcas de beleza mais conscientes e sustentáveis, foi buscar inspiração a várias gerações de mulheres fortes e independentes para criar uma nova linha de produtos com manteiga de karité. Produzida à mão por mais de 640 mulheres no Gana, a The Body Shop compra o ingrediente à Associação e doa parte das vendas para o fundo social desta comunidade.

A linha conta com uma nova fórmula vegan e mais sustentável. A Shea Body Butter é feita com exactamente 192 nozes de karité e pode ser usada no corpo, rosto, cabelo ou lábios, hidratando todas as zonas secas. Ideal para misturar e fazer algumas receitas caseiras, a gama inclui mais de dez produtos e incluiu hidratante labial, loção corporal, champô, condicionador ou exfoliante.

Veja na fotogaleria os produtos da coleção.