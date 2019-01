Quem não as tem, gostava de ter e quem as tem, preferia ver-se sem elas, fazendo de tudo para as tapar.





No início do século, asdiziam que deviamosmas o fenómeno Twiggy , em plenalevou mulheres de todo o mundo a mudar de ideias e aa lápis na pele. Nunca perderam ocontudo, parece que foi agora que ao redescobriu - e avolta a querer explorar o seu mistério. Alicia Keys , são alguns dos exemplos de mulheres cujas sardas fazem parte da sua beleza. Veja as