Provavelmente, está a retirar a maquilhagem dos olhos da maneira errada

"Uma das coisas mais importante que recomendamos é pensar na maquilhagem como no verniz. Se quiser tirar o verniz, primeiro deve aplicar o algodão com removedor de verniz e deixar o produto fazer o trabalho por si", explica Diego Schober, make up artist internacional da Make Up Factory, sobre a melhor forma de remover a maquilhagem dos olhos. Por outras palavras, é importante deixar o produto atuar alguns instantes antes de remover o algodão.

"O mesmo acontece com a sombra de olhos. A maior parte das pessoas faz isso sem amor", ri-se. "Estão impacientes, cansadas, querem retirar a maquilhagem num segundo. É melhor dar-se o mínimo de tempo para cuidar de si própria. Aplique o seu removedor de maquilhagem e deixe-o agir por alguns segundos antes de retirá-lo. É muito mais recomendável e fácil, já que não terá de puxar a pele ao redor dos olhos, que é três vezes mais fina que o resto do nosso rosto. Não pressione tanto, não é bom e não ajuda o contorno dos olhos", alerta.

Mas há mais. A melhor opção para remover a maquilhagem passa pelos produtos com óleo, só que nem toda a gente gosta dessa textura no rosto, principalmente se tiver pele com tendência oleosa. Quem tem pestanas artificiais, por exemplo, não pode usar nada com óleo nos olhos, já que é prejudicial para a cola. A solução é utilizar um produto que tenha na base óleo, mas que não deixe a pele oleosa – parece uma contradição, mas não é. Diego Schober acrescenta: "Sempre que retirar a maquilhagem dos olhos, faça-o do lado de fora para dentro. Este é o percurso natural das suas lágrimas. A maioria das pessoas faz o movimento na direção oposta, mas se o fizer de dentro para fora, é provável que alguma coisa entre nos seus olhos. Se o fizer da maneira correta, está a movimentar qualquer resíduo para fora dos olhos." Obrigada, Diego!