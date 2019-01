Por Máxima, 07:00

Raquel Strada define-se como apresentadora, escritora, globetrotter e apaixonada por moda e confessa divertir-se a encarnar esta multiplicidade de facetas. É, também, o mais recente rosto de Giorgio Armani Beauty, juntando-se a uma lista de mulheres modernas com diferentes tipos de feminilidade, da qual fazem parte as modelos Barbara Palvin, Sara Sampaio, Madisin Rian, Greta Ferro e a atriz Cate Blanchett, embaixadora da fragrância Sì. Foi com os mantras deste mesmo perfume em mente que nos sentámos para falar com Raquel, no dia em que cumpriu 36 anos.

O dia do seu aniversário é uma boa altura de fazer balanços ou deixa essa reflexão para outra ocasião?



Normalmente, no dia do meu aniversário penso mais nas pessoas que tenho à minha volta, na minha família e amigos, que é a quem eu dou mais importância. O que me preocupa mais é gerir o meu tempo entre os meus amigos e família. Deixo para a passagem de ano a lista onde incluo o que pretendo cumprir a nível profissional. Faço a minha Bucket List dos objetivos a alcançar no próximo ano apesar de, na realidade, saber que não vou cumprir a maior parte, mas apenas dois ou três. Já nem ponho o ginásio na lista porque acho que nunca vai acontecer [risos].

Na sua conta de Instagram define-se, entre outras coisas, como uma globetrotter e acaba de regressar de Nova Iorque…



Eu adoro viajar, mas a minha cidade preferida em todo o mundo é Londres. Está em constante ebulição, há sempre muita coisa a acontecer, os espetáculos são incríveis e adoro o humor britânico que é mais sarcástico e mordaz. É a minha primeira opção e Nova Iorque vem logo a seguir porque é a cidade onde tudo é possível. É o epicentro do mundo e sinto que há ali muito talento condensado, o que é fantástico de observar.

Como é que descomprime deste excesso de informação do mundo digital?



Eu tenho uma equipa que me ajuda, que tem as passwords das minhas redes sociais, e acabo por não passar muito tempo ao telefone, não sinto que fique "intoxicada" pelo mundo digital. Sei que há um mundo lá fora, que a vida está a acontecer noutro sítio e não ali. Mas também acho que isso acontece porque não nasci nesta era digital. Cresci numa época em que não havia computadores, lembro-me de ir às páginas amarelas, de ler mapas até para ir para o Algarve com os meus pais e de procurar informação nas enciclopédias. Não nasci com um telemóvel na mão como algumas influenciadoras, o que não é nem bom nem mau, é só diferente.

O que a fortalece?



O amor. Que sinto dos meus amigos, da minha família, do meu marido. Nem me refiro a acreditarem em mim porque às vezes a minha mãe acha que faço tudo ao contrário [risos], é saber que estão lá, independentemente das circunstâncias.

Qual foi o ato de amor mais bonito que já fizeram por si?



Acho que o ato de amor mais bonito veio do meu marido. Ele não queria casar e abdicou do que achava que seria a vida dele para ficar comigo, e acho que isso é um ato por amor.

Que projetos seus poderemos ver em breve?



Estou a desenvolver alguns projetos relacionados com marcas próprias, coleções cápsula com as quais me identifico, que já estão em fase de produção. Estou muito feliz porque sinto que é um lado mais empreendedor que fazia sentido começar a explorar mais, porque gosto muito do que faço, mas estava à procura de novos desafios. É preciso evoluir para novos caminhos, até porque as plataformas digitais são interessantes porque podemos ser donos dos nossos conteúdos, mas acabam por ser ligeiramente limitadas. Refiro-me ao facto de serem montras e, neste momento, para mim, fazia sentido explorar algo para além disso.

Styling: Marta Lobo

Fotografia: Pedro Sacadura

Maquilhagem: Diogo Taborda com produtos Giorgio Armani

Cabelos: Helena Vaz Pereira com produtos L’Oréal Professionnel