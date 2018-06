"Garanto que vai ser um jantar diferente, ainda mais intimista." Carolina Herrera de Baez, filha de Carolina Herrera, pisca-me o olho, sorrindo, enquanto aponta para a cadeira à frente da dela, no grande salão da Harold Pratt House. Já tivéramos a oportunidade de conversar, em ocasiões anteriores, e a última vez aconteceu há cerca de dois anos. Nova Iorque desvendara o primeiro capítulo de uma história que se antecipava de sucesso, o perfume Good Girl. "Superou as minhas expectativas", confessou a diretora criativa de perfumaria Carolina Herrera. Good Girl foi, na verdade, um perfume lançado com estrondo, tornou-se um clássico em pouco tempo e subiu ao pódio dos perfumes mais vendidos em todo o mundo, em algumas semanas. A oportunidade de lançar uma nova fragrância sob a forma de uma eau de parfum légère, mais fresca e ousada, constituiu a ocasião perfeita para voltar a juntar, numa sala, os nomes icónicos desta saga para um jantar "à antiga", como disse Ms. Herrera. Isto sem telemóveis e em mesas intimistas, onde a conversa foi fluida e os risos se sobrepuseram aos habituais disparos das máquinas fotográficas. A Máxima foi convidada para a mesa de Carolina Herrera, onde tiveram lugar mais duas revistas espanholas. No final, Karlie Kloss, Carolina Herrera e a filha sentaram-se à lareira para conversar sobre as curiosas perguntas formuladas pelos poucos jornalistas e celebridades presentes e contidas em envelopes fechados. Sem papas na língua e "divertidamente, como antigamente", diria a fascinante Ms. Herrera. Eis, então, a nossa conversa com a modelo Karlie Kloss, uma das razões que nos levou à cidade que nunca dorme.

Este último ano tem sido muito mediático em relação ao empoderamento das mulheres e ao abuso que tem vindo a público nas indústrias do Cinema e da Moda. Qual é a sua opinião sobre todas estas questões e denúncias?

Acho que tem sido um ano muito interessante e importante, nesse sentido. É essencial que se revelem determinadas situações e que se tenham conversas produtivas sobre o que se tem passado. Pessoalmente, e nos meus dez anos nesta indústria, nunca tive uma experiência ou interação que tenha sido abusiva, mas, certamente, não quer dizer que não exista. O primeiro passo para mudar a nossa indústria é haver esta consciencialização. A indústria da moda pode ser muito melhor e, ligeiramente, começam a ver-se algumas mudanças, como o aumento da diversidade nas passerelles e nas produções de moda, mais diversidade de forma também. Há tantas facetas diferentes nas quais devemos fazer por superar-nos sempre, principalmente porque a indústria da moda e da beleza influenciam muitas pessoas. Estarmos a confrontar estas questões é o primeiro passo para a mudança.

Muito tem sido dito sobre a falta de compatibilidade entre a Moda e o Feminismo, inclusivamente que ainda há "espartilhos" para a liberdade da mulher. Qual é, para si, a maior mensagem que a Moda deve transmitir?

Sou uma otimista e acho que parte do poder e da força das mulheres vem, precisamente, de utilizarmos a feminilidade como uma força e não como uma fraqueza. Não acredito que usar stilettos, por exemplo, torne uma mulher menos inteligente, menos capaz ou menos trabalhadora. O poder do stiletto, para mim, tem a ver com a maneira como ele faz com que uma mulher se sinta. Eu adoro usar saltos, embora seja tão alta... Sinto que são a minha capa de Supermulher e sinto-me mais poderosa quando os uso. Por isso, apesar da palavra Feminismo representar coisas diferentes para tantas pessoas, acho mesmo que a Moda pode ajudar na confiança, e é esse o papel de poder que devemos atribuir à Moda. Não salva vidas, é verdade, mas também não tem de ser algo tão trivial. A Moda deve ser vista como uma adição ao poder feminino e não como uma subvalorização.

Como é um dia normal na sua vida, Karlie Kloss?

Sinto que não tenho um dia normal. Aliás, eu não tenho nada de normal porque estou sempre a correr para tudo… Mas onde quer que eu esteja, seja na Paris Fashion Week, ou aqui, em Nova Iorque, ou em Los Angeles, eu tento sempre começar o meu dia com exercício. Também valorizo muito dormir [risos]. É mesmo o melhor segredo de Beleza e o melhor para tudo: para a pele, para o cérebro, para o corpo… Depois do exercício gosto de despachar os e-mails e os telefonemas que estão pendentes. E como estudo na New York U – estudo várias disciplinas em part time, como Feminismo, Ciências Informáticas, Inglês, Escrita –, os meus dias são todos diferentes. O que tento manter sempre consistente é tomar conta de mim, seja com desporto, ligar à minha mãe ou comer biscoitos vegan deliciosos…

A Karlie tem uma ética profissional reconhecida e demonstra-o em diversos projetos. Como é que concilia tudo e mantém esta ética, diariamente?

Herdei a ética profissional do meu pai. Ele é um médico das Urgências [hospitalares] e eu e as minhas três irmãs crescemos a vê-lo trabalhar durante a noite. Sempre admirei o quanto ele trabalhava para sustentar a família e a minha mãe também trabalhava imenso e criou quatro filhas. Sempre me senti privilegiada por ter tantas oportunidades. Quando eu tinha 15 anos foi-me dada esta responsabilidade [na carreira de modelo] e sempre tive bem presente que nós recebemos aquilo que damos, seja nas relações pessoais ou no trabalho. E também adoro o que faço. Sou muito afortunada. Tenho muitos projetos nos quais adoro trabalhar e sinto-me energizada com muitos deles como as meninas dos Koding Camps (kodewithklossy.com). Vejo que elas vão mesmo mudar o mundo e fico muito entusiasmada. E tenho 25 anos [risos]… Há tanto que quero fazer. Olho para a Ms. Herrera e fico fascinada.

Na sua opinião, como é que uma fragrância pode dar poder às mulheres?

Esta [a Goog Girl] tem uma mensagem, em particular, que é muito poderosa, na minha opinião. Representa a dualidade das mulheres… Podemos gostar de usar e de cultivar a nossa beleza, mas não é apenas isso, são apenas maneiras de nos sentirmos a melhor versão de nós próprias e é isso que as fragrâncias adicionam. E a Carolina Herrera e as suas filhas representam, na perfeição, estas mulheres modernas que fazem um pouco de tudo e são muitas coisas, em simultâneo. O perfume é o complemento perfeito de qualquer visual.

Nos seus sonhos mais loucos, onde é que se vê no futuro?

É engraçado porque nos últimos anos, desde que entrei nos 20 [anos], tenho aprendido muito mais: a ser uma líder, a ser uma chefe, a crescer e a identificar o que é que gosto. Acho que tenho uma mente aberta em relação ao futuro e vou seguir o meu instinto. Não quero ceder à pressão de ter de saber já o que é que quero. Sinto que tudo é possível.

Foi considerada a "millennial modelo" e uma das pessoas mais influentes pela Time Magazine. Como é que se constrói uma reputação tão boa com apenas 25 anos?

Tudo isto aconteceu devido a muita sorte, a um timing perfeito! Há uma frase de Thomas Jefferson que adoro: "A sorte é uma combinação de trabalho árduo e de oportunidade." Acho que é mesmo isto… Eu estive no sítio certo à hora certa e sinto-me muito sortuda. Tenho uma família fantástica que me ajuda e apoia em tudo. Sou como qualquer rapariga de 25 anos [risos] e estou só a tentar descobrir quem sou.

As cinco facetas de todas as Good Girls, segundo Carolina Herrera

Graça. Porque o modo como nos movemos define quem somos. Leveza. Um talento magnético que nos permite brilhar e emanar a nossa natureza magnética e esconder aquilo que não desejamos revelar. Ingenuidade. Sinónimo de liberdade criativa e o que nos permite equilibrar a nossa dualidade. Carisma. O que nos torna únicas e permite que inspiremos os outros através de ideias e de pensamentos. Mistério. Porque é "uma das mais importantes qualidades que uma mulher pode possuir. Um livro aberto é aborrecido".

A perfumista Louise Turner e Carolina Herrera de Baez revelam-nos o processo por detrás desta segunda peça no "guarda-roupa" Good Girl, um oriental floral construído à volta do jasmim sambac imperial e do absolu de tonka.

"Uma eau de parfum costuma ser mais concentrada do que uma eau de toilette e não confundamos as duas porque esta eau légère continua a ser uma eau de parfum. O nome expressa, apenas, uma fórmula mais luminosa e transparente. Não é por ser mais diluída. É um novo ângulo e para concretizá-lo usei uma nova qualidade de jasmim. É um jasmim sambac imperial brilhante." Louise Turner

"O Good Girl é baseado na dualidade da mulher, com o jasmim e o tonka a revelar estas duas facetas. Nesta versão utilizamos outro tipo de jasmim, mais brilhante e proveniente da China.Não imaginámos que o primeiro seria este sucesso… Sabíamos que tínhamos um conceito vencedor, mas não a este nível. Por isso, agora, já estamos a trabalhar no Good Girl Closet." Carolina Herrera de Baez