Pluricosmética: ano novo, identidade nova

Traduzida num novo logótipo, a Pluricosmética apresenta, na abertura deste ano 2019, uma nova identidade, após um processo de rebranding.

Com o objetivo de manter os valores da marca, esta estratégia pretende solidificar a relação com os clientes e reforçar a sua posição no mercado.

Líder na venda de produtos de beleza, a Pluricosmética, como o próprio nome indica, oferece aos consumidores produtos para o cabelo, maquilhagem, perfumes, entre outros.

O ano de 2019 será dedicado ao lançamento de novidades e a implementação de um novo conceito de loja, de forma a sublinhar a modernização da marca.

Com 72 lojas em Portugal e ainda com uma presença online, a empresa portuguesa com sede em Matosinhos conta com mais de 500 colaboradores.