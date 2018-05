O cheiro do nosso cabelo é tão importante como o do nosso corpo. Alguém que cheire bem é, imediatamente, mais atraente. E logo, mais confiante. A novidade é que não é preciso lavar o cabelo todos os dias ? ou abusar dos champôs secos ? para deixá-lo com um ótimo cheiro.

Os perfumes para cabelo não são só perfumes para cabelo. Existentes sob a forma de mist ou bruma, não têm apenas a função de aromatizar: hidratam e refrescam o cabelo, dão brilho, protegem dos raios UV e ainda são anti-frizz. Se já se sentiu tentada a utilizar o habitual perfume, não o faça. Os perfumes destinados ao corpo têm componentes, como por exemplo o álcool, que ressecam o cabelo, tornando-o baço.