Os segredos de Kate Middleton para manter o cabelo perfeito

O cabelo da duquesa de Cambridge é uma das suas assinaturas de beleza: sempre bem penteado e brilhante, mesmo após horas de compromissos reais.





A informação foi revelada pela hairstylist de Kate Middleton, Amanda Cook Tucker, em entrevista à revista inglesa HELLO!. Amanda também faz referência a o

Alguns dos seusindispensáveis incluem dois secadores e três conjuntos diferentes de rolos usados para criar as famosas ondas largas e definidas que saltam à vista em cada fotografia de Kate.utros produtos que usa, como o óleo de coco para atenuar o efeito frisado, osVolume & Bounce Body Booster e Volume & Bounce Texturising da marca Charles Worthington, que custam cerca de 10 euros, além do famoso spray L’Oreal Elnett e o Essential Maximum Hold. Para se pentear, a duquesa precisa de oito escovas redondas, cinco quadradas e sete pentes.

Curiosamente, Amanda já tratava do cabelo de William e Harry desde que eram crianças e é muito provável que também o faça com George, Louis e Charlotte. A hairstylist faz ainda parte da reduzida equipa de pessoas que tratam de Kate logo após o parto e antes do seu encontro com a comunicação social.