Todos temos um monstro adormecido em nós. E se o libertássemos? Com este tema em mente, a Nina Ricci deu uma nova vida à dupla de perfumes Les Belles. Para fazê-lo, recorreu a Ana Strumpf e Guto Requena, dois artistas brasileiros que formam uma união pop e divertida no lançamento de duas fragrâncias de edição limitada.

Ana já ilustrou páginas da Vogue, Elle, Nylon, entre outras publicações, além de ter realizado parcerias com marcas como Walt Disney, Diane Von Furstenberg, Clinique e Max Mara. Guto é arquiteto e conta com diversos prémios, entre eles o IF Design Awards 2017, e acrescenta no currículo palestras e exposições em mais de 20 países.

Para estampar os frascos e embalagens dos clássicos perfumes Nina e Luna, Les Monstres de Nina Ricci inspira-se numa floresta encantada, com serpentes, flores e borboletas. Os aromas são também reconfigurações de fragrâncias icónicas da marca. A eau de toilette Nina foi transformada com um toque de pera, revestida de algodão doce, e Luna tem um leve aroma de abacaxi, infundido em lima.