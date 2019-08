Os melhores penteados para um casamento

Renda-se às intermináveis tranças Prada ou às grossas e elaboradas versões da Max Mara; use e abuse das pérolas no cabelo como em Givenchy; faça apanhados descontraídos com laços vistosos como na Chanel; inspire-se em Alexa Chung para um bob perfeito; ouse num frisado como na Michael Kors ou atreva-se numa bandolete com muita personalidade da Ralph & Russo.

Inspiradas pelas passerelles e pela passadeira vermelha, reunimos opções que acompanham as tendências do momento e são perfeitas para um casamento.